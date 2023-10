Tele Chefes de Kansas City estão supostamente procurando intensificar suas armas ofensivas. Depois de receber novamente Mecole Hardman em suas fileiras, há rumores sobre outra possível negociação no horizonte. Cresceu a especulação de que o Chefes pode estar na pole position para adquirir os talentos de Denver Broncos’ amplo, Jerry Jeudy.

A renomada plataforma de apostas BetOnline revela o Chefes na vanguarda com +400 chances de trazer Quinta-feira na dobra. Embora nenhuma prova concreta apóie esses rumores, rumores ao redor NFL sugerem que Jeudy, com seu histórico excepcional de seus dias com o Maré Carmesim do Alabamapode se encaixar perfeitamente no Chefes‘jogo de passes robusto, com média de 263,8 jardas por jogo.

O Notas de búfalo fique atrás dos Chiefs nesta corrida especulativa com probabilidades de +500. Não muito atrás, o São Francisco 49ers e a Leões de Detroit estão em +525 e +600 respectivamente, mostrando a alta demanda pelos serviços de Jeudy.

Jeudy ainda não encontrou sua forma em Denver

Enquanto Quinta-feiraatual temporada com o Broncos não foi o mais impressionante – exibindo 222 jardas de recepção em 20 recepções de 29 alvos sem nenhum touchdown – o potencial do que ele pode trazer para um time como o Chiefs é inegavelmente significativo. Alguns analistas acreditam que uma mudança de cenário pode ser exatamente o remédio que Jeudy precisa para reacender sua centelha ofensiva. Com a vantagem adicional de fazer parceria com Patrick Mahomesmuitas vezes visto como o NFLprincipal quarterback do Brasil, Jeudy poderia encontrar um capítulo rejuvenescedor em Cidade de Kansas.

Escolhido em 15º lugar geral pelos Broncos no Draft da NFL de 2020, a mudança potencial de Jeudy certamente será um dos destaques das discussões comerciais da temporada. À medida que os acontecimentos se desenrolam, os Chiefs e os seus adeptos observarão atentamente, na esperança de adicionar outra arma dinâmica ao seu arsenal.