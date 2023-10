Estes 6 eletrodomésticos gastam muita energia e você precisa ficar sabendo

Economizar energia elétrica é uma preocupação constante para muitas pessoas. Afinal, todos querem reduzir as contas no final do mês. Para isso, é importante estar atento aos eletrodomésticos que consomem mais energia e buscar alternativas para economizar. Neste artigo, vamos listar os 6 aparelhos mais vorazes no consumo de energia e apresentar dicas para reduzir o gasto energético.

Cooktop Elétrico: Um Vilão Disfarçado

O cooktop elétrico, apesar de compacto e funcional, é um dos principais consumidores de energia em uma residência. De acordo com dados do Banco BV, mesmo utilizando-o apenas uma hora por dia, o consumo médio mensal desse eletrodoméstico é de 68,55 kWh. Para economizar no consumo, é recomendado utilizar o equipamento apenas quando necessário e, se possível, realizar todas as atividades de uma só vez, evitando ligar e desligar várias vezes.

Videogame: Diversão com Alto Consumo Energético

Os videogames são uma paixão para muitas pessoas, mas é preciso ter cuidado com o consumo de energia que esses aparelhos podem gerar. Utilizando o videogame por apenas 4 horas diárias durante 15 dias, é possível ter um consumo médio mensal de 1,44 kWh. Vale ressaltar que esse valor pode variar de acordo com o modelo do aparelho. Para economizar energia, é recomendado desconectar o videogame da tomada quando não estiver em uso, pois mesmo no modo de espera (standby) ele continua consumindo.

Notebook: Desconectar para Economizar

Deixar o notebook conectado à tomada é um hábito comum, mas que pode pesar no consumo de energia. Segundo analistas, deixar o notebook conectado pode consumir cerca de 0,12 kWh. Para economizar, é recomendado desconectar o notebook da tomada sempre que possível, evitando o gasto desnecessário de energia.

Celular: Carregador na Tomada = Gasto de Energia

Deixar o carregador do celular na tomada sem o aparelho conectado é um erro comum que pode aumentar significativamente a conta de luz. Além disso, essa prática também pode ser perigosa, pois o transformador do carregador pode liberar calor sem ter para onde ir, aumentando o risco de incêndio. Portanto, sempre que o celular estiver carregado, desconecte-o da tomada para economizar energia.



Roteador de Internet: Desligue quando Não Estiver em Uso

É difícil lembrar de desligar o roteador de internet quando não estamos utilizando a rede, mas essa é uma alternativa para economizar energia. Desligar o roteador quando não estiver em casa ou quando não estiver utilizando a internet é a melhor forma de reduzir o consumo de energia.

Chuveiro Elétrico: Cuidado com as Altas Temperaturas

O chuveiro elétrico é conhecido por ser um dos maiores vilões no consumo de energia. Utilizá-lo em altas temperaturas por um longo período de tempo pode aumentar consideravelmente a conta de luz. Para economizar energia, é recomendado evitar o uso do chuveiro em temperaturas muito elevadas e reduzir o tempo de banho.

Pequenas Mudanças Geram Grande Economia

Economizar energia é uma preocupação atual e necessária. Ao conhecer os aparelhos que mais consomem energia e adotar práticas para reduzir o consumo, é possível economizar na conta de luz e contribuir para o meio ambiente. Optar por equipamentos mais eficientes no consumo de energia, como eletrodomésticos com classificação energética A, também é uma excelente alternativa.

Lembre-se sempre de desligar os aparelhos da tomada quando não estiverem em uso, utilizar a energia de forma consciente e adotar medidas para reduzir o consumo. Com pequenas mudanças de hábitos, é possível economizar energia e contribuir para um futuro mais sustentável.