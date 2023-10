Estes 7 alimentos podem interferir no seu sono

O momento do sono é crucial para o bem-estar e a saúde do ser humano. Durante esse período, o corpo descansa e recupera as energias. No entanto, além dos hábitos de preparação para dormir, como a criação de um ambiente propício, a escolha dos alimentos consumidos antes de deitar também desempenha um papel fundamental na qualidade do sono.

De acordo com especialistas, certos alimentos podem interferir diretamente na qualidade do sono, dificultando o adormecimento e prejudicando o descanso noturno. Neste artigo, discutiremos os sete alimentos que devem ser evitados antes de dormir para garantir uma noite tranquila e revigorante.

Álcool: Um Inimigo do Sono

Começando pela bebida alcoólica, um gole antes de dormir pode até ajudar a adormecer mais rápido, mas interfere na qualidade do sono. O álcool é considerado um depressor, pois diminui as atividades do sistema nervoso. No entanto, pesquisas mostram que ele reduz o sono REM (movimento rápido dos olhos), que é a fase mais profunda do sono. Além disso, o consumo de álcool antes de dormir pode causar ronco intenso e até mesmo apneia do sono, um distúrbio que interfere na respiração durante o sono.

Queijos: Cuidado com os Tipos Fortes

O queijo pode parecer um petisco inofensivo antes de dormir, mas nem todos os tipos possuem um efeito positivo na qualidade do sono. Queijos fortes ou envelhecidos, como cheddar, parmesão e Gruyère, contêm grandes quantidades do aminoácido tiramina, que pode aumentar a frequência cardíaca. Para substituir o queijo antes de dormir, uma opção mais saudável é experimentar um pouco de manteiga de amêndoa em alguns biscoitos.

Tomates e Frutas Cítricas: Cuidado com a Acidez

Outros alimentos que podem passar despercebidos são os tomates e as frutas cítricas, como laranja e morango. Embora sejam considerados leves, eles são ácidos e devem ser evitados à noite, principalmente por quem sofre com azia ou refluxo. Alimentos ácidos podem irritar a mucosa do estômago e elevar os níveis de pH ácido no corpo, provocando indigestão, azia e refluxo ácido, que podem interferir no sono.

Carne Vermelha e Embutidos: Dificuldades na Digestão



Alimentos considerados “pesados”, como carnes vermelhas e embutidos, têm uma digestão mais lenta. Por exemplo, um bife pode levar até oito horas para ser digerido. Esses alimentos alteram os hormônios e o ritmo do organismo, o que pode prejudicar a qualidade do sono. Além disso, eles também podem causar refluxo, o que pode ser especialmente incômodo quando se está deitado.

Frituras e Comidas Gordurosas: Evite Antes de Dormir

As frituras e outras comidas gordurosas também influenciam na digestão e podem ser vilãs do sono tranquilo. Assim como os alimentos mencionados anteriormente, elas exigem um tempo maior para serem processadas pelo organismo. Consumir alimentos gordurosos antes de dormir pode causar desconforto gástrico, refluxo e até mesmo dificuldades para adormecer.

Doces ou Comidas Açucaradas: Evite Picos de Adrenalina

O açúcar presente em alimentos doces deve ser evitado antes de dormir. O consumo de açúcar contribui para um aumento na circulação de glicose no corpo, o que pode causar picos de adrenalina. Esses picos de adrenalina têm o efeito contrário ao desejado na hora de descansar, pois podem deixar a pessoa mais alerta e dificultar o adormecimento. Como alternativa aos doces, uma opção melhor antes de dormir é consumir um carboidrato complexo ou proteína, como uma torrada de trigo integral ou uma banana com iogurte grego.

Água: Hidratação, Mas com Moderação

Embora a água seja essencial para a hidratação ao longo do dia, é importante evitar beber grandes quantidades antes de dormir. A vontade frequente de urinar durante a noite pode interromper o sono e prejudicar a fase do sono REM, que é crucial para o descanso profundo. Por isso, é recomendado moderar o consumo de água antes de dormir, para evitar interrupções no sono.

Vale ressaltar que…

Para garantir uma noite de sono tranquila e revigorante, é importante prestar atenção aos alimentos consumidos antes de dormir. Evitar álcool, queijos fortes, tomates, frutas cítricas, carne vermelha, embutidos, frituras, comidas gordurosas, doces e excesso de água pode contribuir para uma melhor qualidade do sono. Optar por alimentos mais leves, de fácil digestão e com baixo teor de acidez é uma escolha inteligente para uma noite de sono reparador.

Lembre-se de que cada pessoa é única e pode reagir de forma diferente aos alimentos. É importante observar como o seu corpo responde a determinados alimentos antes de dormir e fazer ajustes na sua dieta, se necessário. O sono é essencial para a saúde e o bem-estar, e escolher alimentos adequados pode ser um passo importante para garantir uma noite de sono tranquila e restauradora.