Alguns carros elétricos estão mais baratos, e com isso, os condutores que desejam esse tipo de veículo, podem adquiri-los pagando menos.

Desse modo, saiba quais são os carros elétricos que estão com preços mais acessíveis. E assim, possa aproveitar para comprar um, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Então, acompanhe a leitura até o final e confira!

Estes carros elétricos estão mais baratos, confira quais são

Nos últimos anos, os veículos elétricos (VEs) estão conquistando uma parcela significativa do mercado automobilístico global, tornando-se uma alternativa viável e popular aos veículos movidos a combustíveis fósseis. Assim, pode-se atribuir esse sucesso a uma série de fatores, incluindo:

Avanços na tecnologia de baterias;

Conscientização ambiental crescente e;

Incentivos governamentais para a adoção de VE.

Além disso, os benefícios dos veículos elétricos são abundantes e afetam positivamente diversos aspectos da sociedade.

No entanto, um dos principais obstáculos para a adoção em massa dos carros elétricos é o seu preço. Porém, nos últimos meses, alguns carros elétricos estão mais baratos, tornando-os mais acessíveis a um número maior de pessoas. Sendo assim, confira abaixo quais são eles e seus respectivos preços:

Hyundai Kona EV

Preço anterior: R$ 289.990;

Novo preço: R$ 189.990;

Economia: R$ 100.000

Peugeot e-2008

Preço anterior: R$ 259.990;

Novo preço: R$ 199.990;

Economia : R$ 60.000.

Hyundai I Oniq Hybrid

Preço anterior: R$ 199.990;

Novo preço: R$ 149.990;

Economia: R$ 50.000.

Seres 3 BEV

Preço anterior: R$ 239.990

Novo preço: R$ 199.990

Economia: R$ 40.000

Hyundai Kona Hybrid

Preço anterior: R$ 209.990

Novo preço: R$ 169.990

Economia: R$ 40.000

BYD Yuan Plus

Preço anterior: R$ 269.990

Novo preço: R$ 229.990

Economia: R$ 40.000

BYD Song Plus

Preço anterior: R$ 269.990

Novo preço: R$ 229.990

Economia: R$ 40.000

JAC E-JS1

Preço anterior: R$ 145.900

Novo preço: R$ 126.900

Economia: R$ 19.000

Quais as causas da redução nos preços?

Cabe observar que essas reduções de preços tiveram, em grande parte, a influência do lançamento do BYD Dolphin. Consequentemente, causou um efeito cascata entre as marcas tradicionais.

Dessa forma, esse fenômeno, conhecido como “efeito Dolphin”, pressionou os fabricantes a reduzirem os preços de seus carros elétricos para permanecerem competitivos no mercado.

Bem como é de se esperar, a redução de preços tornou mais acessível para os brasileiros adquirirem um carro elétrico. Sendo assim, seja por financiamento ou empréstimo com garantia de veículo, ter um veículo elétrico está cada vez mais ao alcance dos motoristas do país.

Veja as vantagens do carro elétrico

Além das reduções de preço, os carros elétricos oferecem uma série de vantagens significativas para os consumidores. Assim sendo, confira algumas das principais vantagens de possuir um veículo elétrico:

Sustentabilidade ambiental

Primeiramente, é importante destacar que os carros elétricos produzem zero emissões de gases no escapamento. Logo, ajudam a reduzir a poluição do ar e as consequências das mudanças climáticas.

Ademais, eles também são muito importantes para a redução da emissão de carbono e na preservação do meio ambiente.

Economia de combustível

Os carros elétricos são muito mais eficientes em termos de consumo de energia do que os veículos movidos a combustíveis fósseis. Em suma, isso significa que os proprietários economizam dinheiro em combustível a longo prazo.

Manutenção mais barata

Os carros elétricos têm menos peças móveis em comparação com os veículos tradicionais, o que resulta em menos desgaste e menos necessidade de manutenção.

Dessa maneira, isso economiza dinheiro em custos de reparo e manutenção ao longo do tempo.

Desempenho silencioso e suave

Além disso, os motores elétricos ainda oferecem um desempenho suave e silencioso. Logo, proporcionando uma experiência de direção mais agradável.

Incentivos fiscais e benefícios

Muitos governos oferecem incentivos fiscais, descontos e benefícios para proprietários de carros elétricos. Sendo assim, tornando sua compra ainda mais atraente.

Acesso a áreas restritas

Alguns locais urbanos têm restrições de tráfego para veículos com emissões elevadas. No entanto, carros elétricos geralmente têm permissão para entrar em áreas restritas, proporcionando mais conveniência aos motoristas.

Tecnologia avançada

Ademais, carros elétricos vêm frequentemente equipados com tecnologia avançada, como:

Sistemas de infoentretenimento de última geração;

Assistência ao motorista e;

Conectividade aprimorada.

Silêncio e conforto

Por fim, a falta de um motor de combustão interna torna o interior de um carro elétrico mais silencioso, proporcionando um ambiente mais tranquilo e relaxante para os passageiros.

Como visto durante todo o artigo, os carros elétricos são excelentes para os condutores que desejam preservar o meio ambiente. Contudo, vale lembrar que o preço deles ainda é elevado se pensar nos carros a combustível.

Além disso, o Brasil ainda não tem estrutura necessária para comportar estes carros. Agora que você já sabe quais carros elétricos estão mais baratos e quais as vantagens desses veículos, adquira o seu e usufrua de todos os benefícios!