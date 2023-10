Estes CPFs receberão o 13° no dia 1° de novembro

O 13º salário, também conhecido como gratificação natalina, é um pagamento assistencial que traz alívio financeiro no final do ano, especialmente durante as festas de Natal e Ano Novo. No Rio Grande do Sul, os servidores públicos estaduais têm uma novidade: a possibilidade de receberem os valores antecipadamente, conforme determinação do governo estadual. Neste artigo, vamos fornecer todas as informações relevantes sobre o 13º salário para os servidores públicos do Rio Grande do Sul, incluindo as datas de pagamento, mudanças nos valores do vale-refeição e outros detalhes importantes.

Calendário do 13º salário para servidores públicos do Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, o 13º salário é dividido em duas parcelas, seguindo o padrão nacional. A primeira parcela, correspondente a 90% do valor, está prevista para ser paga no dia 1º de novembro. Já a segunda parcela, referente aos 10% restantes, será paga no dia 20 de dezembro, assim como em todo o país. É importante ressaltar que essas datas são válidas apenas para os servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul.

Antecipação do 13º salário para servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul

O governo estadual do Rio Grande do Sul anunciou a possibilidade de antecipação do 13º salário para os servidores públicos. No entanto, a medida ainda está aguardando a publicação do decreto para entrar em vigor. Caso seja confirmada, a primeira parcela será paga no dia 1º de novembro, sendo 90% do valor total. Os 10% restantes serão pagos no dia 20 de dezembro, conforme o calendário nacional.

Novos valores de vale-refeição para servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul

Além do 13º salário, o governo estadual do Rio Grande do Sul divulgou novos valores de vale-refeição para os servidores públicos. Por meio de um projeto enviado à Assembleia Legislativa para análise, os valores do vale-refeição passarão de R$ 268,84 para R$ 366,60 ainda este ano. Para o próximo ano, o governo pretende aplicar um novo reajuste, elevando o valor para R$ 400.

Caso o projeto seja aprovado, a cobrança de coparticipação sobre o vale-refeição deixará de ser realizada. Em vez disso, será descontado um percentual de 6% sobre os salários dos servidores para custear os pagamentos do benefício. Essa mudança resultará em um aumento na remuneração líquida dos servidores, que poderá variar de 4,1% a 7%.

A importância do pagamento em dia do 13º salário



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou a importância de pagar o 13º salário em dia. Ele ressaltou que nos anos anteriores o estado precisou parcelar o pagamento, mas agora, pelo terceiro ano consecutivo, é possível pagar os salários e o 13º salário dentro do prazo estabelecido. Essa regularidade traz segurança e tranquilidade para os servidores públicos estaduais, permitindo que eles planejem suas finanças de maneira mais eficiente.

Valorização dos servidores públicos

O 13º salário é um benefício essencial para os trabalhadores brasileiros, proporcionando alívio financeiro no final do ano. No caso dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul, há a possibilidade de receber o 13º salário antecipadamente, conforme determinação do governo estadual. Além disso, os valores do vale-refeição também serão reajustados, beneficiando os servidores. Essas medidas demonstram o comprometimento do governo em garantir o pagamento em dia e valorizar os servidores públicos.