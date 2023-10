Infelizmente, existem alguns hábitos que podem prejudicar sua vida financeira e fazer com que as contas no fim do mês sejam maiores do que a renda.

Por conta disso, ficar de olho nas finanças e se policiar com relação a esse tipo de comportamento é uma forma de cuidar do próprio futuro – e reduzir o estresse que as contas atrasadas podem gerar.

Neste texto, apresentamos algumas informações importantes sobre esse assunto. Acompanhe e saiba mais.

Estes são os hábitos que podem prejudicar sua vida financeira

É claro que cada pessoa tem uma realidade financeira, no entanto, existem comportamentos que, quando não bem manejados, podem nos levar a cometer equívocos financeiros. A seguir, listamos alguns deles, que costumam ser hábitos financeiros de muitas pessoas, para que você faça uma autoavaliação e pense um pouquinho sobre a sua maneira de lidar com o dinheiro. Veja só:

1. Não ter controle nenhum do orçamento

A falta de controle e acompanhamento das finanças é um dos hábitos que podem prejudicar sua vida financeira. Afinal de contas, se você nunca sabe quanto entra e quanto sai, existem chances de acabar gastando demasiadamente, o que pode ser prejudicial para as suas finanças mais tarde. Por isso, ter um controle detalhado é fundamental.

2. Não estipular teto de gastos para determinadas áreas

Porventura, ao menos uma vez, você já estipulou o quanto pode gastar em determinadas áreas de sua vida? Ou não? Pense um pouco sobre isso. Algumas pessoas compram no supermercado, ou saem todo fim de semana, sem nem ter ideia do que realmente poderiam gastar nessas áreas da vida. Novamente, isso também pode levar a comportamentos financeiros inadequados e compulsivos.



3. Estabelecer um estilo de vida inadequado às finanças

Talvez você conheça alguém que age dessa forma, não é? Essa ideia de se vestir e comprar coisas para criar uma imagem de um estilo de vida que não condiz com as finanças pode ser bem perigoso. Primeiro porque pode se criar um personagem para viver isso, e segundo porque pode abrir caminho para o endividamento profundo.

4. Não poupar e/ou não investir

Não guardar nenhum pouco de dinheiro, ou guardar e deixar ele desvalorizando em casa, sem investir, são dois hábitos que podem prejudicar sua vida financeira. Afinal, seu dinheiro está perdendo valor, ou então, você consome tudo sem sequer pensar no dia de amanhã, o que pode ser perigoso em situações de emergência.

5. Comprar sem planejamento

Você pensa bem sobre as suas compras, ou sai comprando algo novo quando dá na telha? Reflita bem sobre isso! Muitas pessoas compram assim que “surge a vontade”, sem pensar se realmente podiam fazer aquela compra naquele momento. Mais tarde, isso pode levar ao acúmulo de parcelas no cartão, por exemplo, prejudicando as finanças. Cuidado.

6. Não comparar preços de produtos

Ainda sobre comprar, o hábito de apenas investir em algo, da noite para o dia, sem nem comparar preços, também é um dos hábitos que podem prejudicar sua vida financeira. Afinal, você corre o risco de comprar algo muito acima do preço, por não ter noção de quanto o mercado tem cobrado.

Fique atento a esses fatores e cuide em das suas finanças!