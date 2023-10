‘Estou com tesão’: torcedor de futebol universitário perde dentro e fora de campo depois que camisa viraliza

“É um dia muito ruim para usar vermelho”, Lauren Capota disse a seus seguidores no dia do jogo de futebol americano universitário (em referência às cores da Universidade de Oklahoma). A influenciadora esportiva e grande fã do Texas Longhorns acabaria se arrependendo de suas palavras e, mais ainda, da escolha do traje.

Ostentando uma camisa ‘I’m Horny’, junto com o logotipo do Longhorn, Cowling gravou um vídeo animador antes do jogo no sábado e depois foi torcer pelo UT em Darrell K Royal – Estádio Memorial do Texas. Indiscutivelmente o melhor confronto de futebol universitário da semana, o 9º colocado Texas Longhorns estava hospedando o 5ª semente Oklahoma Sooners.

Apesar de ter sido um jogo acirrado, o Texas nunca foi capaz de avançar e perdeu depois de atacar TDs dos zagueiros Sooner Tawee Walker (2) e Dillon Gabriel.

“As 5 experiências mais embaraçosas”, disse o torcedor após o jogo

A escolha da camisa do torcedor de futebol universitário deu terrivelmente errada no jogo dos Longhorns@laurencowling

Antes do jogo, Lauren Cowling ganhava confiança.

“Não consigo enfatizar o suficiente e não acho que vocês entenderam, mas é um dia muito ruim para usar vermelho”, disse Cowling. “Texas – OU, meu dia favorito do ano, estou me sentindo um pouco… (aponta para a camiseta “Estou com tesão” que ela está usando). Será um pouco mais próximo do que no ano passado? Espero que sim, para o bem deles. Vamos manter aquele chapéu de cowboy dourado”.

“Enganche-os (em referência ao gesto de fã do UT), baby. Vamos voltar, vamos lá!”, concluiu.

Depois de Os Sooners venceram os Longhorns por 34-30Lauren Cowling postou muito mais vídeo sombrio em que ela não conseguia dizer nada. Destruída após a derrota, ela compartilhou que sua camiseta “Estou com tesão” saiu pela culatra e chamou mais atenção do que ela esperava.

As 5 experiências mais embaraçosas de ter que andar por aí com esta camisa depois daquela derrota Lauren Capota

“As 5 experiências mais embaraçosas de ter que andar por aí com esta camisa depois daquela derrota. Chirps estavam sendo distribuídos como CP3 na pintura. Dor sobre dor”, escreveu ela.

Para piorar a situação, os já invictos Longhorns terão que esperar até 21 de outubro para tentar reconquistar mais uma vitória. O próximo jogo será fora de casa contra o Pumas de Houston.