Estreia de Taylor Swift repleta de fãs e celebridades, incluindo Adam Sandler e Beyoncé

Taylor desligar o famoso shopping center The Grove, em Los Angeles, na quarta-feira, para 2.200 fãs, mas parecia mais uma estreia no tapete vermelho quando as celebridades começaram a aparecer.

TMZ contou a história … Taylor tinha 14 cinemas alugados no local da AMC em The Grove e cada um estava lotado. Uma vez lá dentro, os fãs obviamente foram brindados com o filme, pipoca nos baldes da ‘Eras ​​Tour’, bebidas, doces e até mesmo algum tempo cara a cara com a própria Taylor.