Estrela da Nickelodeon que virou modelo da Playboy provoca ‘romance’ com estrela da MLB em novo videoclipe

Ser uma estrela infantil pode ser difícil para algumas celebridadesenquanto eles tentam crescer fora desse personagem, sendo um deles a ex-atriz da Nickelodeon, Madisyn Shipman. A jovem de 20 anos ganhou fama por seu papel como Kenzie Bell em ‘Game Shakers’ e agora é Playboy modelo e está tentando se destacar no mundo da música.

Shipman agora está promovendo seu próximo single, ‘Baseball Games’, financiando sua carreira musical com seus ganhos na Playboy, enquanto ela também provoca um relacionamento secreto com um arremessador da MLB por meio de ovos de páscoa no videoclipe.

Quem é essa misteriosa estrela da MLB?

Durante o vídeo, Shipman é visto dançando com uma modelo sem camisa, usando um protetor de peito de apanhador com calças representando o logotipo da Playboy. O modelo lembra o ex-arremessador do New York Mets Noah Syndergaard, que jogou pela última vez pelo Los Angeles Dodgers e pelo Cleveland Guardians durante a temporada de 2023 da MLB.

Outra dica de que o homem misterioso que ela faz referência na música é ‘Thor’, é o fato de ela estar usando o número 34 durante o vídeo, o mesmo que Syndergaard usou durante seus dias como New York Met, e também usou durante seu curta mandatos com os Guardians e os Los Angeles Angels.

Carreira de Madisyn Shipman

Shipman começou sua carreira artística em 2009, quando conseguiu alguns papéis em SNL e Vila Sésamo, seu primeiro grande papel na série Game Shakers mencionada na Nickelodeon de 2015 a 2019.

Ela agora é modelo da Playboy e lançou 7 singles antes dos Jogos de Beisebol