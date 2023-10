Estrela de ‘Carrie’ Piper Laurie morre aos 91 anos

Piper Laurie – a atriz indicada ao Oscar – morreu… de acordo com sua equipe.

Seu gerente, Marion Rosenbergconfirmou sua passagem no sábado para alguns meios de comunicação – com ele contando Variedade, “Um lindo ser humano e um dos grandes talentos do nosso tempo.” Ele ainda compartilhou com THR que ela já estava doente há algum tempo… embora a causa exata da morte não tenha sido revelada.

Laurie foi uma das últimas estrelas da era dourada de Hollywood – tendo começado no showbiz nos anos 50 … estrelando filmes ao lado de alguns nomes muito famosos, incluindo Donald O’Connor, Tony Curtis, Rocha Hudson, Poder Tyrone e até mesmo Ronald Reagan.

Falando do falecido presidente – com quem ela atuou em seu filme de estreia, “Louisa” – PL uma vez afirmou que ela havia perdido a virgindade com ele… e eles até namoraram por um tempo antes de Nancy. Ao longo daquela década, ela chorou… mas fez uma pausa até 1961, quando contracenou com Paulo Newman em “The Hustler” – pelo qual ganhou a indicação de Melhor Atriz Coadjuvante.

Depois de outro longo hiato, Laurie voltou às telonas para seu papel memorável como Margaret White… Sissy Spacek‘s mãe no clássico de terror ‘Carrie’, pelo qual ganhou outra indicação de Melhor Atriz Coadjuvante. O mesmo vale para ‘Filhos de um Deus Menor’, de 1986.

Um de seus outros papéis muito famosos foi no show “Twin Peaks”… onde ela interpretou Catherine Martell E Mr. Amora. A última performance foi icônica. Na verdade, ela ganhou um Globo de Ouro por seu trabalho em ‘TP’… sem mencionar um Emmy por um filme de TV também.

A carreira de Laurie foi longa e próspera… tendo atuado em outros grandes filmes como “The Bunker”, “Return to Oz” e muito mais. Sua aparição na TV pode ter sido ainda mais prolífica – ela atuou em séries como ‘ER’, ‘Skag’, ‘The Twilight Zone’, ‘Traps’, “Touched By an Angel”, “Frasier”, “Will & Grace ,” “Lei e Ordem”, “MacGyver”… e tantos outros.

Ela tinha 91 anos.