Estrela do 49ers acerta Daniel Jones abaixo da cintura: ‘Estou tão decepcionado com você’

J.assim como qualquer fã da NFL, Arik Armstead assistiu ao Monday Night Football no conforto de sua casa. A estrela defensiva do 49ers foi rápida em escrever uma postagem após a vitória dominante do Seahawk (24-3) sobre os Giants. Armstead começou a dizer a Daniel Jones que estava “decepcionado” com ele, mas não da maneira que se poderia pensar.

O jogador dos 49ers zombou de Daniel Jones por seu desempenho, mas também zombou do fato de ter feito um jogo muito mais sólido quando os Giants enfrentaram os 49ers na semana 3.

A postagem de Arik Armstead em ‘X’ zombou de Jones and the Giants.@arikaarmstead

Postagem de Armstead tirando sarro do Giants QB Daniel Jones

“Daniel Jones, estou tão decepcionado com você… por que você jogaria a bola tão rápido contra nós e depois deixaria essas pessoas terem um dia de carreira?”, Braço escreveu, com inveja dos 11 sacos que Nova York deu a Seattle. Ele então finalizou a postagem com um golpe baixo adicional: “Por que nós (os 49ers) não merecíamos?”

Reações à piada de Armstead foram misturados. Muitos fãs reagiram chamando-o de “mesquinho”. Enquanto outros se divertiram e zombaram do quarterback dos Giants, que agora tem um recorde de 1-12 em jogos do horário nobre da NFL.