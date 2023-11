Estrela do Bears permanece dentro do prazo de negociação da NFL, apesar dos rumores

Ursos de Chicago zagueiro Jaylon Johnson recebeu permissão para buscar uma negociação esta semana, antes do NFLO prazo final de negociação é na tarde de terça-feira. No entanto, enquanto Chicago estava ocupado na terça-feira, gerente geral Ryan Pólos não puxou o gatilho em uma negociação por Johnson.

O jogador do quarto ano, Johnson, pode estar no último ano de seu contrato de estreia, mas tanto o jogador quanto a equipe esperam chegar a um acordo sobre um novo contrato nos próximos meses, à medida que as peças começarem a se encaixar para o Ursos franquia.

Várias equipes estavam interessadas

No dia do prazo, o Pittsburgh Steelers supostamente fez um esforço para Johnsonuma ex-escolha de segunda rodada que se destacou durante a temporada de 2023.

O ladrõestentando fortalecer uma defesa que jogou bem o suficiente para aguentar a disputa dos playoffs, não foi o único time interessado em fechar um acordo para Johnson na terça-feira. Chicago supostamente manteve discussões com o Notas de búfalo e a São Francisco 49ers para o jovem de 24 anos – mas depois de abrir mão do capital para conseguir Comandantes de Washington ponta defensiva Suor MontezDirector Geral Poloneses não foi movido o suficiente para reabastecer o armário.

Dentro e fora do campo, tem sido uma temporada difícil para os Bears e seus fãs

Fãs do Bears se envolvem em briga no saguão do Soldier FieldRoberto Ortega

Johnson vai ficar por aqui?

As primeiras indicações são de que Johnson não se envolverá em negociações contratuais com Chicago – pelo menos enquanto a temporada de 2023 estiver em andamento. Em 2-6, o Ursos é altamente improvável que chegue aos playoffs, o que pode impactar as negociações sempre que forem retomadas.

Johnson teve uma campanha revolucionária, emergindo como um dos NFLprincipais cornerbacks. Ele registrou duas interceptações na vitória sobre o Invasores de Las Vegas em 22 de outubro e permitiu apenas uma taxa de conclusão de 50 por cento para os zagueiros adversários. Nas últimas duas temporadas – um total de 17 jogos – Johnson permitiu apenas dois touchdowns.