Estrelas de Hollywood mostram apoio a Israel em meio ao conflito palestino

As maiores estrelas de Hollywood manifestaram-se em apoio a Israel no meio do conflito em curso no Médio Oriente – mas quase não há qualquer apoio à Palestina… pelo menos não publicamente.

A multidão da lista A tem feito homenagens nas redes sociais durante todo o fim de semana – falando sobre o confronto violento… e denunciando o ataque terrorista a Israel pelo Hamas. Algumas das celebridades que expressaram sua solidariedade com Israel incluem Gal Gadot, Madona, Ashley Tisdale, Mark Hamill, Amy Schumer, Natalie Portman, Kris Jenner, Jamie Lee Curtis e mais.

Enquanto muitas dessas pessoas famosas estão postando mensagens simples de “Nós apoiamos Israel” – outras estão oferecendo uma visão um pouco mais sutil… dizendo que é razoável discordar do tratamento dado por Israel aos palestinos E rejeitar a violência descontrolada sobre Israel cidadãos.

Esse é um sentimento que tem sido amplamente abraçado pelas pessoas ultimamente… e temos visto isso refletido nas ruas de todos os EUA – com muitos americanos agitando bandeiras palestinas e gritando “Liberte a Palestina”. No entanto, no que diz respeito a Hollywood… poucos estão assumindo uma posição tão firme sobre o assunto – exceto por alguns selecionados como Mia Khalifaetc.

Há 2 pessoas, especificamente, muitas celebridades estão esperando para ouvir… e isso seria Gigi dar Bella Hadidambos permaneceram em silêncio – isto apesar do fato de terem sido muito apoiadores vocais da Palestina ao longo dos anos e solidário com a sua causa.

É interessante… o fato de eles não terem falado parece ter irritado H’wood, com a atriz Sarah Foster aparentemente chamando-os – mas sem citar nomes.



16/05/21

Ela escreve: “Assistir aos influenciadores palestinos aqui se recusarem a denunciar o Hamas, se recusarem a falar contra o tratamento bárbaro das crianças, se recusarem a ter esperança de paz, tudo isso enquanto vivem no conforto dos EUA com nenhuma intenção de algum dia estar na Palestina porque eles nunca poderia ser abertamente gay ou postar abertamente suas fotos de biquínis, infelizmente não é chocante. É fácil ser franco no conforto de sua cama quente e democrática. Claro que parece relacionado a Hadid.

Curiosamente, alguns especularam que a conexão Hadid pode ser a razão Kylie Jenner postado mas depois deletado seu Instagram “Apoie Israel” neste fim de semana. Ela é amiga deles.

Em qualquer caso, é claramente uma questão que causa divisão… mas quase todas as figuras públicas estão a enviar os seus pensamentos e orações às pessoas inocentes que estão a ser empurradas para o meio deste pesadelo.