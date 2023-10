Estudante da Louisiana punido por twerking em vídeo pelo diretor da escola

Os funcionários da escola de uma cidade da Louisiana devem realmente odiar twerk.

Basta perguntar Kaylee Timonet que foi filmada sacudindo alegremente o traseiro em uma festa pós-regresso – fazendo com que a estudante do último ano do Walker HS perdesse o endosso da bolsa de estudos e o título de presidente da associação governamental da escola.

Diretor do Walker HS, Jason St. Pierre aplicou a punição depois de ver o vídeo de Kaylee nas redes sociais e aparentemente ficou super ofendido, de acordo com “Unfiltered With Kiran”, um blog que relatou a notícia pela primeira vez.

Kaylee disse ao blogueiro que ela estava apenas se divertindo inofensivamente na festa com seus amigos – um dos quais gravou o clipe e postou online – sem conhecer St. Pierre receberia a retribuição.

Kaylee disse que foi convocada para St. O escritório de Pierre na escola dias depois e foi repreendido por ele por twerk, fazendo-a chorar.

“Eles basicamente me disseram que eu deveria ter vergonha de mim mesma e que eles estavam preocupados com minha vida após a morte se eu não seguisse basicamente os ideais de Deus, o que me fez chorar ainda mais”, disse Kaylee, acrescentando: “Senti como se minha vida tivesse acabado .”

Kaylee continuou dizendo St. Pierre retirou seu pedido de bolsa de estudos, apesar de sua média de notas de 4,2, e então a expulsou da associação governamental da escola.