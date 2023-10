Estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo participam do Aulão de Revisão SAEB 2023

O Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto recebeu um público diferenciado nesta segunda-feira, 16. Centenas de estudantes de escolas da Prefeitura de Penedo ocuparam os assentos do antigo Cine São Francisco para assistir o Aulão de Revisão SAEB 2023.

O preparativo organizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) é direcionado para alunos e alunas do 5º ano e do 9º ano do ensino fundamental, turmas que serão avaliadas no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a chamada Prova Brasil.

Realizada a cada dois anos em todo o país, a Prova Brasil avalia a qualidade da educação básica por meio de teste sobre assuntos das disciplinas Matemática e Língua Portuguesa, com avaliação aplicada no período de 23 de outubro a 02 de novembro.

A criançada foi recepcionada com muita alegria pelo animador de festas Dyddo Santos, aquecimento que contou ainda com exercícios da professora de Educação Física Cielle Moraes. Os aulões ficaram por conta de Samir Militão e Renata Maiane (Matemática) e Edson Gonçalves e Mélia dos Santos (Português).

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou o Aulão de Revisão SAEB 2023, recebendo o prêmio de gestor incentivador da educação municipal e destacando a qualidade do corpo docente da Semed, além dos investimentos em novas tecnologias para toda a rede de ensino.

“Vocês têm bons professores e aulas utilizando computadores, tudo com o que há de mais avançado na informática. Então eu quero parabenizar a todos e desejar de coração que vocês tenham um dia muito feliz com esse aulão. Sucesso para todos vocês”, desejou o prefeito penedense antes de seguir para a solenidade de posse dos novos servidores da Prefeitura de Penedo.

A revisão realizada pela Semed também estimulou o bom desempenho em redação, com a Batalha dos Escritores mediada pelo professor Marcondes Batista e a professora Paula Lemos.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte