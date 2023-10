Estúdios dizem que negociações com SAG-AFTRA foram suspensas

Tconversa entre SAG-AFTRA e os grandes estúdios quebraram, com a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão a afirmar que o fosso entre os dois lados continua grande.

O principal ponto de discórdia parece ser em torno da receita de streaming. A AMPTP afirma que a proposta do sindicato custaria 800 milhões de dólares por ano.

No entanto, a AFTRA afirma que esse número é exagerado em 60% e acusou os estúdios de usarem táticas de intimidação, observando que a proposta acabaria custando às plataformas de streaming apenas 57 centavos por assinante por ano.

Mensagem da SAF-AFTRA aos membros

“Negociamos com eles de boa fé, apesar do facto de na semana passada terem apresentado uma oferta que, surpreendentemente, valia menos do que propuseram antes do início da greve”, disse a SAG-AFTRA aos membros.

“Estas empresas recusam-se a proteger os artistas de serem substituídos pela IA, recusam-se a aumentar os seus salários para acompanhar a inflação e recusam-se a partilhar uma pequena parte da imensa receita que o SEU trabalho gera para eles.”

Com as negociações suspensas, isso significa que a greve continuará, o que significa que as campanhas de marketing foram suspensas e impediram a produção em inúmeros Filmes de Hollywood e projetos de televisão desde o início.

Palestras mostram como Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers, Stephen Colbert e John Oliver todos retornaram após o acordo WGA, mas os programas com script permanecem paralisados.

A resposta dos estúdios

“A oferta atual da SAG-AFTRA incluía o que caracterizou como um bônus de audiência que, por si só, custaria mais de US$ 800 milhões por ano – o que criaria um fardo econômico insustentável”, disse o estúdio em comunicado.

“SAG-AFTRA apresentou poucos movimentos, se houver, nos numerosos itens em aberto restantes.”

A AMPTP disse que questões como aumentos salariais gerais, resíduos de SVOD e bônus de visualização eram os mesmos termos acordados pelo Guilda dos Diretores da América e o WGA.

A WGA verá aumentos salariais em cada um dos próximos três anos, restrições de inteligência artificial e um novo sistema residual de streaming baseado na audiência.

Negociou também taxas de contribuição mais elevadas para benefícios de saúde e pensões, bem como garantiu um certo número de escritores nas salas de escritores para programas de televisão.

Quanto ao SAG-AFTRA, procura melhorar os salários, as condições de trabalho e os benefícios de saúde e pensões, bem como estabelecer barreiras para a utilização da IA ​​em futuras produções televisivas e cinematográficas.

Ele também deseja mais transparência dos servidores de streaming sobre a audiência, para que pagamentos residuais possam ser feitos, bem como padronizar o processo de auto-gravação.