Etiqueta Jadakiss Reps D-Block com corrente diamante-esmeralda de US$ 200 mil

Beijo em série dar O LOX carregam o nome D-Block em seus ombros há anos, mas agora J-to-the-MUAH’s o pescoço carregará esse peso… graças a uma nova peça enorme com diamantes!!!

Joalheiro famoso Mazza Nova York disse ao TMZ Hip Hop … ele e Jada coordenaram o conceito de sua mais nova rede trocando ideias um com o outro até encontrarem a receita perfeita de bling.

Ele diz que eles criaram três designs diferentes antes de decidirem pelo produto final deslumbrante com o qual ele surpreendeu o lendário rapper no início desta semana.

A corrente e o pingente D-Block custam US$ 200 mil no total, e ambos pesam quase 1 quilo de ouro… é como se ele estivesse andando por aí com um capacete de futebol em tempo integral!!!