EUSe Portugal sob o comando de Fernando Santos foi enfadonho de assistir, então o futuro parece especialmente diferente para o Seleção Portuguesa agora isso Roberto Martínez é o treinador.

Indicado para substituir o Santos, que venceu a Euro 2016 com o país, o espanhol supervisionou uma posição dominante Vitória por 5 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina na noite de segunda-feira.

Foi uma exibição de futebol ofensivo vibrante dos portugueses, inspirado Cristiano Ronaldo que marcou dois gols nos primeiros 20 minutos de jogo.

Seu primeiro gol veio de pênalti, após Leon Barisic cometer uma bola de mão dentro da área.

Posteriormente, Ronaldo mandou o goleiro para o lado errado e marcou o pênalti no meio da rede, colocando as rodas em movimento para uma noite fácil.

O jogo ofensivo de Portugal foi impressionante

O que se tornou evidente à medida que a primeira parte avançava foi a fluidez de Portugal no ataque. Todos os seus movimentos incluíram movimentos finos fora da bola e passes inteligentes.

É claro que esses jogadores estão acostumados a jogar juntos, mas havia uma urgência na posse de bola que não tinha sido visto sob Santos.

Ronaldo teve que esperar para saber se seu segundo gol seria válido depois de ter sido inicialmente anulado por impedimento. Porém, o VAR confirmou que foi um gol legal depois que João Félix encontrou o atacante veterano dentro da área e ele graciosamente jogou a bola na rede.

Bruno Fernandes fez o 3-0 apenas cinco minutos depois, com um forte remate de pé direito para o alto da baliza, de fora da área, colocando o seu As frustrações do Manchester United estão no fundo de sua mente.

Fernandes tornou-se então fornecedor aos 32 minutos, dando a João Cancelo a oportunidade de fazer o 4-0 para Portugal.

O meio-campista do Manchester United fez um passe na entrada da área para o lateral, que bateu a bola no canto superior, assim como seu companheiro de equipe havia feito oito minutos antes.

João Félix acrescenta um quinto

Portugal voltou a esperar para saber se o seu quinto golo se manteria, depois de o próprio remate de João Félix ter sido anulado por impedimento.

O VAR interveio novamente e o gol foi marcado determinando que Felix não estava impedido na preparação.

O atacante do Barcelona encontrou espaço dentro da área e errou o goleiro para coloque a bola no canto inferior da rede.

Foi uma segunda parte sem golos, com Portugal a tentar aliviar o seu esforço, e a vitória faz com que a equipa continue na liderança do grupo J de qualificação para o Euro 2024, oito pontos à frente da Eslováquia, em segundo lugar.

Roberto Martinez pode agora começar a planear o torneio de verão na Alemanha e, pelas evidências da noite de segunda-feira, Portugal será um verdadeiro problema para qualquer um.