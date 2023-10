Euro 2024: Decisão da UEFA: Israel x Suíça adiada em meio à guerra Israel-Palestina

EUApós a declaração de guerra do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu como líder do Estado de Israel após os ataques do grupo paramilitar palestino Hamas e os contra-ataques dos militares israelenses, o esporte profissional começou a ver consequências e é o caso das eliminatórias para o próximo ano Campeonato Europeu na Alemanha.

O duelo do Grupo I entre Israel e Suíça, que aconteceria no dia 12 de outubro, estava marcado para acontecer no Estádio Bloomfield, em Tel Aviv.No entanto, dada a situação actual, a UEFA decidiu adiar este duelo sem anunciar o local ou a data em que será adiado. Todos os jogos de futebol organizados pelo órgão dirigente do futebol europeu estão suspensos durante as próximas duas semanas, segundo o comunicado oficial. divulgado pela referida instituição.

Declaração oficial da UEFA

“À luz da situação actual em Israel, a UEFA decidiu adiar todos os jogos agendados em Israel nas próximas semanas e novas datas serão confirmadas oportunamente.“, disse a UEFA num comunicado de imprensa. “A UEFA continuará a monitorizar a situação de muito perto e manter-se-á em contacto com todas as equipas envolvidas antes de decidir sobre novas datas ou possíveis alterações para outros compromissos futuros.”

Atualmente, Suíça lidera a classificação do Grupo I com 14 pontos depois de seis jogos em 10 disputados, o segundo lugar vai para a Roménia com 12 pontos e Israel é o terceiro com 11 pontos, então o duelo é de extrema importância em termos esportivos, mas evidentemente, dada a situação de violência nesta parte do Oriente Médio, o futebol e os esportes em geral foram relegados.

Kosovo x Israel pode ser remarcado

Israel também está programado para jogar contra o Kosovo no próximo domingo, 15 de outubro, no Estádio Fadil Vokrri em Pristina durante esta Data FIFA e a própria UEFA acrescentou que aguardará alguns dias para saber se este duelo acontecerá ou não na referida data prevista.