Euro 2024: Dois suecos assassinados em Bruxelas antes do jogo Bélgica-Suécia

ÓNa noite de segunda-feira, às 19h15, hora local, foi relatado um tiroteio em Ieperlaan, Bruxelas, no qual dois cidadãos suecos foram mortos.

Isto está de acordo com fontes belgas como ‘SudPress’, ‘HLN’ ou ‘Het Nieuwsblad’. Ao mesmo tempo, segundo ‘HLN’, as vítimas foram ambos vestindo camisas de futebol sueco.

Trágico ataque em Bruxelas antes do jogo Bélgica-Suécia

Ataque trágico em Bruxelas tira a vida de dois suecos antes do jogo Bélgica-Suécia

O ataque ocorreu na preparação para o jogo Bélgica-Suécia Qualificação para o Euro 2024 na capital da Europa Central na noite de segunda-feira.

O autor do ataque escapou e ainda não foi capturado, embora desde então tenha divulgou um vídeo online reivindicando a responsabilidade.

“As circunstâncias do tiroteio ainda não são claras”, relata a mídia belga, mas o temor é que este seja provavelmente um incidente terrorista.

Como relata o ‘Het Nieuwsblad’, o suspeito partilhou um vídeo no Facebook no qual dizia em árabe que tinha matado “três infiéis”. Neste momento há dois mortos e uma terceira vítima ferida. Se algum dia ele for julgado, acrescenta o terrorista, “será uma decisão de Deus”.

Imagem do suposto agressor em um vídeo do Facebook

Imagens feitas por um morador local mostram como um homem com uma jaqueta laranja fluorescente e um capacete branco com um arma na mão sobe em uma scooter e vai embora.

“Dizem que este homem atirou primeiro em alguém num saguão e depois em duas pessoas que estavam em um táxi”, relata a mídia belga.

Jogo entre Bélgica e Suécia foi realizado

O referido jogo entre Bélgica e Suécia começou com um minuto de silêncio prévio, conforme previsto antes do ataque, em consequência do conflito em curso em Israel/Palestina.

Reunião de emergência

Entretanto, na Bélgica, os serviços de segurança e membros do governo federal, entre outros, reúnem-se atualmente no centro de crise, após o tiroteio no centro de Bruxelas.

O Ministério Público está investigando o motivação terrorista do ataque.

“Todos os parceiros foram efetivamente convocados”, confirma Laura Demullier, porta-voz do centro de crise. “Pedimos a todos que venham aqui o mais rápido possível para discutirmos juntos se alguma medida precisa ser tomada”.

O primeiro-ministro Alexander De Croo apela ao povo de Bruxelas para “estar vigilante”.