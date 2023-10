Euro 2024: Gavi garante vaga da Espanha no Euro 2024

Espanha se qualificou para Euro 2024 depois de conquistar uma preciosa vitória por 1 a 0 sobre a Noruega graças a Gavi no domingo.

Luis de la Fuente O time entrou no jogo sabendo que três pontos garantiriam sua vaga no torneio do próximo verão, e fizeram isso graças a um desempenho controlado.

A Noruega ofereceu muito pouco no ataque, com a Espanha firmemente no controle durante grande parte da partida. O momento decisivo veio logo após o recomeço, quando Gavi disparou à queima-roupa, no que provou ser o único gol do jogo.

A Espanha fez três alterações na equipa que derrotou a Escócia, com Fran Garcia, Fabian Ruiz e Ansu Fati trazido para o XI inicial.

La Roja pensou que você havia aberto o placar antes dos 20 minutos, após um uivo defensivo de Stefan Strandbergque mandou a bola para a própria baliza o que permitiu Álvaro Morata para atirar em casa.

No entanto, a Noruega foi libertada pelo VAR depois que o capitão espanhol foi considerado em posição de impedimento quando Daniel Carvajal jogou o passe inicial.

A Espanha voltou a estar perto, aos 28 minutos, com o atacante de Carvajal, de longe, a passar por cima do poste, enquanto Morata rematou de longe. Ferran Torres‘ na cobrança de falta cinco minutos antes do intervalo.

Apesar dos melhores esforços de La Roja, as duas equipes chegaram ao intervalo, com Aymeric Laporte habilmente tirando a bola Erling Haaland nos momentos finais do primeiro tempo.

Gavi quebra o impasse

A Espanha finalmente abriu o placar minutos após o reinício, após Gavi disparou uma bola perdida passado Escravo Nyland e no canto da rede. Embora tenha havido outra longa verificação do VAR após o remate, o golo acabou por ser confirmado.

Precisando de uma vitória para manter vivas as esperanças de chegar à Euro 2024, a Noruega fez várias substituições na esperança de injetar a energia necessária. Funcionou como Antonio Nusa abriu caminho para o espaço fora da área, forçando Unai Simon em ação.

No entanto, a ameaça não durou muito, pois a Espanha restabeleceu o seu domínio e aproveitou os minutos finais para prolongar a invencibilidade contra a Noruega para seis jogos e, mais importante, garantir o seu lugar no Euro 2024.

O resultado também significa que a Noruega não pode terminar entre os dois primeiros do Grupo A, o que significa que a Escócia também se qualificou.