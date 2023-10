Euro 2024: os últimos gols de Kylian Mbappe na França garantem um recorde no qual ele vence Messi e Ronaldo

Ccom seus 42 gols, os dois últimos marcados na sexta-feira contra o Holanda que selou Françapassagem para o Euro 2024, Kylian Mbappé continua a fazer história e não só no seu país, do qual já é o quarto melhor marcador à frente do Michael Platini (41).

O PSG atacante atingiu a marca de 42 gols aos 24 anos e quase 10 meses, algo que estava fora do alcance de Lionel Messi (sete vezes Bola de Ouro) e Cristiano Ronaldo (cinco) na mesma idade.

Quando marcaram 42 gols, Messi tinha 27 anos e um dia e disputou 89 partidas pela Abiceleste, enquanto Ronaldo tinha 28 anos, sete meses e um dia e acumulava 106 jogos com Portugal.

A reação hilariante de Mbappe ao nocaute de Cedric Doumbe aos nove segundos

Mbappé também supera os dois jogadores que dominaram o futebol mundial nos últimos 15 anos em média de gols em seleções, pois marcou todos os 42 gols em 72 jogos (0,58 gols por jogo).

Porém, essa marca de precocidade do PSG jogador ainda é superado por outro futebolista que marcou a última década, seu ex-companheiro de clube Neymar.

Com o pentacampeão mundial, o brasileiro marcou 42 gols em apenas 22 anos, nove meses e sete dias e em apenas 59 jogos (média de gols de 0,71).

Com seus dois gols na Johan Cruyff Arena Mbappé coloque o lendário Platina (três vezes Bola de Ouro) à frente, e ele tem Antonio Griezmann (44) dentro da distância de ataque.

Thierry Henrique (51), agora aposentado, e Oliver Giroud (54), que lidera o ranking dos bicampeões mundiais, tem nove e 12 gols de vantagem, respectivamente.

Quando será a próxima partida da seleção francesa?

A próxima abordagem francesa Escócia em amistoso internacional na terça-feira, 17 de outubro.

Escócia representa um teste difícil para os Les Bleus, que atualmente lideram o grupo de qualificação para o Campeonato Europeu, que inclui Espanha.

A partida está marcada para as 20h45, horário local, e será sediada na Decathlon Arena, em Lille.