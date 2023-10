Eurofarma está com MAIS DE 60 VAGAS disponíveis; Envie o currículo!

A Eurofarma, multinacional brasileira presente em 22 países, com mais de 50 anos de história e o propósito de tornar a saúde acessível, está com excelentes vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes de falar mais sobre, vale a pena verificar quais são as oportunidades disponíveis:

Administrador de Redes – Montes Claros – MG – Efetivo;

Analista Administrativo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Assuntos Regulatórios Sênior – Itapevi – SP – Efetivo;

Analista de Pré-formulação -Itapevi – SP – Efetivo;

Analista de Relações com o Cliente – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Remuneração PL – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Mercado PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Social – Itapevi – SP – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Itapevi – SP – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Coordenador de Recursos Humanos | Internacional – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista em Processos (Inteligência de operações) – Itapevi – SP – Efetivo;

Gerente de Segurança do Trabalho – Itapevi – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente de Sistemas da Qualidade – Itapevi – SP- Efetivo;

Pintor de Manutenção – Itapevi – SP – Efetivo;

Propagandista Vendedor (a) – Baixada Santista e Litoral Norte – Guarujá – SP – Efetivo;

Propagandista Vendedor (a) – Vassouras – RJ – Efetivo;

Propagandista Vendedor (a) – Belém – PA – Efetivo;

Dentre outras vagas.

Mais sobre a Eurofarma

Sobre a Eurofarma, é interessante frisar que a rede atua em todos os principais segmentos farmacêuticos e é líder em receituário médico no Brasil. Além disso, possui operação própria em 20 países, mas com importante parque fabril no Brasil, Ao todo, está em um total de 10 países da América Latina. Por fim, a empresa gerou vendas líquidas de R$ 7 bilhões em 2021.

Por fim, busca pluralidade de perfis, gêneros, raças, orientações e identidades, porque acredita que contribuições e percepções de pessoas distintas nos ajudam a encontrar, juntos, soluções novas e sustentáveis em saúde.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas já está acima, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

