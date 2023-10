Even ABRE VAGAS para Assistente de Obra, Estagiário e mais!

A Even, uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, com mais de 40 anos de atuação no mercado imobiliário e mais de 250 empreendimentos e 45 mil unidades entregues, está com ótimas vagas ofertadas. Isto é, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são os cargos disponíveis:

Analista de Infraestrutura de TI – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negócios Imobiliários – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Novos Negócios II – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Recursos Humanos | FP&A – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Suprimentos Materiais – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Atendimento ao Cliente – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Facilities – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Suprimentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Técnico de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarife – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Engenheiro (a) de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a)de Custos – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Even

Dando mais detalhes sobre a empresa, é importante frisar que a Even é uma incorporadora responsável por mais de 4,5 milhões de m² construídos e ocupa hoje uma posição de destaque no mercado nacional, atuando nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Além disso, a Even conta com uma sólida cultura organizacional, competência técnica e gestão financeira responsável e consistente. Isso somado aos diferenciais de produto, solidez financeira, qualidade construtiva e ao compromisso com a sustentabilidade.

O que fazer para se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



