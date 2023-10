Ex-ainda amigo de Travis Kelce com Brittany Mahomes, deixou de seguir para se proteger

Travis KelceA ex-namorada de está se abrindo sobre sua decisão de cortar relações com Bretanha dar Patrick Mahomes nas redes sociais… dizendo que ainda ama os amigos, mas teve que criar uma distância para se “proteger” em meio ao novo romance do tight end com Taylor Swift.

Kayla Nicole – que namorou Kelce por cinco anos – aperte o botão “deixar de seguir” nas contas de seus amigos de longa data no Instagram no mês passado… algo que ela diz ter discutido com Brittany em particular.

“Acho importante abordar isso publicamente porque deixei de seguir pessoas publicamente”, disse Nicole. Pessoas. “A realidade é que conheço essas pessoas na vida real. E então, na vida real, comuniquei a essas pessoas por que tive que tomar publicamente as decisões que tomei.”

Pouco depois da atividade de Kayla nas redes sociais, muitos especularam que ela estava chateada com Brittany ficando amigo com a nova mulher de seu ex… mas ela diz que não é o caso – aparentemente alegando que ainda está em contato não apenas com os Mahomes, mas também com Travis.

“Para todo mundo é como, ‘Oh, você terminou há um ano’, e isso significa que é como um interruptor de luz, você liga e desliga e tudo fica escuro e escuro e você nunca mais fala com ninguém. Isso não é realidade. Tenho relacionamentos contínuos com todas as partes envolvidas.”

Kayla acrescentou que Brittany sabe que ainda se preocupa com ela… mas parece que ela decidiu se separar no espaço público para evitar mais drama enquanto tenta seguir em frente com sua vida.