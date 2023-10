Ex-detetive liga as mortes de Tupac Shakur e Notorious BIG ao mesmo caso

Fou décadas, os assassinatos de ambos Tupac Shakur e Notório GRANDE foram ligados porque representam as guerras de gangues entre Sangue e Crips. Enquanto Tupac representava o lado oeste das gangues dos Estados Unidos através de sua música Biggie Pequenos representou o lado leste vindo da cidade de Nova York. Uma guerra que estava em andamento e atingiu seu auge no início dos anos 90, mas que chegou a um ponto sem volta quando esses dois rappers lendários foram mortos. Tupac foi morto a tiros em 1996, enquanto Biggie o seguiu um ano depois, o que fez com que essas enfermarias parassem por um tempo. Agora, aposentado Detetive da Polícia Metropolitana de Las Vegas, Clifford Mogg está ligando ambas as mortes ao mesmo caso.

Os momentos finais de Tupac Shakur antes do vídeo do assassinatoMarca English

A investigação do assassinato de Tupac levanta a tampa de todo o caso

O que ex Detetive Mogg disse ao júri durante o depoimento em Condado de Clark, apenas ajuda a descobrir um conjunto muito maior de pistas que ele seguia quando ainda estava na força. Ele afirma que durante o tempo que investigou o caso, sabia que estavam envolvidas pessoas associadas aos dois assassinatos e a teoria que sempre existiu sobre isso é 100% correta. Embora não tenha ligado Davis ao assassinato de Biggie, ele confirmou que os autores intelectuais de ambos os assassinatos eram as mesmas pessoas. Mogg também afirmou que Duane ‘Keefe D’ Davis foi preso depois de conceder muitas entrevistas onde discute abertamente seu envolvimento no assassinato de Tupac.

De acordo com o ex-detetive, Davis só deu essas entrevistas porque foi generosamente recompensado por elas. Depois de um ano Tupac sendo morto em Las Vegas durante um tiroteio, Grande morreu em circunstâncias semelhantes. Embora Biggie também tenha morrido em um passeio de carro na cidade de Los Angeles. Agora que sabemos que os dois casos estavam relacionados, as pessoas continuarão a criar teorias da conspiração sobre os dois assassinatos. Enquanto o caso do assassinato de Tupac estiver em andamento, mais informações serão divulgadas à medida que mais testemunhas deporem neste julgamento.