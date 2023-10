Ex-estrela do Arsenal deve se tornar o novo técnico do time da MLS

Lesões atrapalharam a carreira de Jack Wilsherecomo o antigo Estrela do Arsenal e herói cult aposentado prematuramente do trabalho profissionalotball com apenas 30 anos. Agora, ele está começando sua jornada como técnico, comandando a equipe Sub-18 do Arsenal, causando uma boa impressão ao guiar seu time à final da FA Youth Cup na temporada passada.

Interesse da MLS em Jack Wilshere

Agora, o ex-internacional da Inglaterra está pronto para assumir seu time titular desempenha um papel importante no treinamento, já que um time da MLS está interessado em dar-lhe a oportunidade de provar seu valor em um nível superior, de acordo com relatórios recentes.

De acordo com David Ornstein do The Athletic, Colorado Rapids, time da MLS está disposto a apostar Jack Wilshere se tornará seu próximo empresário, já que a equipe já fez uma abordagem formal ao Arsenal para falar com o inglês. É importante destacar que ambas as equipes são propriedade da Kroenke Sports & Entertainment.

O Rapids se separou do ex-técnico Robin Fraser depois de perder os playoffs da MLS na temporada passada, terminando em último lugar na Conferência Oeste com apenas 26 pontos, 9 a menos que o segundo pior time da conferência, o LA Galaxy, que terminou a temporada com 35. pontos

A carreira profissional de Jack Wilshere

Jack Wilshere, que ainda tem apenas 31 anos, foi considerado um garoto maravilha desde o início, ao fazer sua estreia na Premier League aos 16 anos e 256 dias, tornando-se o jogador mais jovem de todos os tempos do Arsenal.

Ele jogou 197 partidas pelo Arsenal em todas as competições de 2008 a 2018, marcando 14 gols. Durante sua carreira com os artilheirosWilshere foi emprestado ao AFC Bournemouth e Bolton Wanderers.

Ele também jogou pelo West Ham United entre 2018 e 2021, encerrando a carreira com o time dinamarquês AGF em 2022.