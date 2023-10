Ex-jogador da NBA Joe Smith furioso depois de descobrir a página exclusiva de fãs da esposa

Ex-jogador da NBA Joe Smith não é fã do mais recente empreendimento de sua esposa … perdendo totalmente o controle depois de descobrir que ela tem uma conta OnlyFans.

“Acabei de descobrir que você tem uma página OnlyFans todos esses anos”, disse Smith no clipe … acrescentando que ela deveria ter conversado com ele antes de entrar na plataforma.

“Isso é besteira”, Smith – o nº. 1 escolha geral no Draft da NBA de 1995 – recebida. “Isso é uma merda, Kish. Estou te dizendo, isso é uma merda.”

Kisha então se defende… alegando que não está fazendo nenhum trabalho com outras pessoas, então é “meu corpo, minha maldita escolha”.

“Você sabia quem diabos eu era quando me conheceu… pensei que nunca mais teria que voltar para algo assim. Mas, infelizmente, esse não é o caso agora.”

É importante notar – Smith supostamente ganhou US$ 61 milhões em sua carreira… mas embolsou apenas cerca de US$ 18 milhões após impostos e taxas de agente, entre outras despesas. Desde então, ele se abriu sobre seus problemas financeiros.

Smith disse que não se importa com quanto dinheiro ela está ganhando com OF – isso não muda o fato de que ela estava fazendo isso pelas costas dele… e ele vê isso como um tapa na cara.