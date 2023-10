Ex-jogador da NFL Russ Francis morre em acidente de avião em Nova York

Fvermes NFL apertado Russo Francisco está morto após um acidente de avião ocorrido no aeroporto de Lake Placid no domingo, 1º de outubro.

O homem de 70 anos estava a bordo da aeronave, que teve problemas logo após decolar do aeroporto do condado de Franklin, estado de Nova Iorque, Estados Unidos.

O desastre aconteceu pouco depois das 16h, com a Associação de Proprietários e Pilotos de Aeronaves relatando que a aeronave tentou retornar à pista, mas não conseguiu fazê-lo.

Francisco estava a bordo do Cessna 177 Cardinal junto com Richard McSpadden, que também morreu. McSpadden era o vice-presidente sênior do AOPA Air Safety Institute.

Em agosto, Francis comprou a Lake Placid Airways, que vende voos fretados e panorâmicos.

Relembrando Russ Francis

Francis nasceu em Seattle em 3 de abril de 1953 e foi selecionado como a 16ª escolha na primeira rodada do draft de 1975, após se formar no time de futebol americano Oregon Ducks.

Ele passaria 13 temporadas na NFL como tight end, jogando pelo New England Patriots e San Francisco 49ers entre 1975 e 1989.

Ele fez 393 recepções na carreira para 5.262 jardas e 40 touchdowns e foi incluído no Oregon Sports Hall Of Fame em 1993.

O auge de FranciscoA carreira de James veio no Super Bowl XIX em 1984. Os 49ers derrotaram o Golfinhos de Miami 38-16 quando Francis conquistou o único anel de sua carreira e produziu cinco recepções para 60 jardas.

Fora do futebol, foi um atleta de sucesso em geral sendo convocado pelo Realeza da cidade de Kanas na MLB e competindo no wrestling, principalmente na WrestleMania 2. Ele também estabeleceu um recorde de 23,91 segundos na natação de 50 jardas antes de ser quebrado por um mergulhador olímpico.

Ele também tentou concorrer ao Congresso no Havaí, mas foi derrotado nas eleições com 36% dos votos.