Ex-jogador da NFL Sergio Brown é preso semanas após a morte da mãe

Ex-jogador da NFL Sérgio Brown foi preso no sul da Califórnia, TMZ Esportes confirmou… quase quatro semanas depois que sua mãe foi encontrada morta em Illinois.

De acordo com os registros da prisão, o ex-defensivo foi preso em uma prisão de San Diego na terça-feira. Nossas fontes nos dizem que a prisão decorre de um mandado em Illinois relacionado à morte de sua mãe em setembro, Murta Marrom .

CNN acrescentou na quarta-feira que Sergio foi recentemente encontrado no México pelas autoridades e deportado após tomarem conhecimento do mandado.

Espera-se agora que ele seja transportado em breve para Illinois para enfrentar acusações no caso.

Conforme informamos, Brown foi visto dançando e festejando no México nos dias seguintes à morte de Myrtle. Ele também foi visto em um vídeo de selfie do país divagando sobre o falecimento de Myrtle e “notícias falsas”.

As autoridades de Illinois, por sua vez, permaneceram caladas sobre a investigação da morte da mãe de Sergio… embora as autoridades tenham dito que consideraram o falecimento da mulher de 73 anos como homicídio depois que seu corpo foi descoberto perto de um riacho com aparentes ferimentos de agressão. .