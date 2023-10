Ex-jogador de futebol israelense Lior Assulin morto pelo Hamas

FWorms, jogador de futebol israelense Lior Assulin foi morto num ataque brutal do Hamas, uma organização palestina que se descreve como jihadista, nacionalista e islâmica.

Segundo fontes internacionais, o atleta de 32 anos foi morto num resort no sul de Israel durante os ataques terroristas da manhã de sábado.

Aproximadamente 50 terroristas chegaram ao local e mataram vários civis, incluindo Assulina. Esta situação trágica chocou profundamente toda a comunidade futebolística.

Nas redes sociais, companheiros que jogaram com ele expressaram mensagens de apoio e solidariedade aos familiares e amigos.

Grande tristeza

“Grande tristeza”, foram as palavras do relato oficial do clube do Hapoel Tel Aviv.

A mídia Israel Hayom informou que o ex-jogador de futebol faleceu enquanto comemorava seu 43º aniversário, que aconteceu no Kibbur Ra’im. Além disso, Hapoel Telavive confirmou a tragédia.

“Grande tristeza. Depois de muitas horas em que foi identificado como desaparecido, sabe-se agora que o ex-jogador do clube, Lior Asulin, foi morto por terroristas numa festa em Ra’im”, confirma o comunicado.

Além disso, o técnico do clube israelense Bnei Sakhnin, Eyal Lachman, expressou seu pesar pela notícia do falecimento do primeiro: “Um cara com um coração de ouro, essa era a sua característica mais marcante, sempre disseram que a sua característica mais marcante era para retribuir, vi que a característica mais marcante era entregar a alma aos amigos.

“Ouvi ontem que ele estava desaparecido, o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi que vida linda ele poderia ter tido e que vida diferente ele passou no final. Muito triste, o tempo todo ele simplesmente sofreu.”

Em sua carreira profissional, marcou 88 gols no campeonato de seu país e seu destaque esportivo veio com o clube Bnei Sakhnin, onde conquistou a Copa de Israel em 2004.

Outros civis também perderam a vida no mesmo incidente que Lior Assulin naqueles que são os primeiros dias de ataques entre palestinianos e israelitas.