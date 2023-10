Ex-jogador de futebol israelense Lior Asulin morto em ataque do Hamas

Ex-jogador de futebol profissional israelense Lior Asulina foi morto durante o ataque brutal do Hamas no fim de semana, enquanto comemorava seu 43º aniversário.

Auslin, um atacante, estava festejando em um festival de música “festa na natureza” em um resort perto do Kibutz Re’im quando homens armados abriram fogo, matando o jogador de futebol e muitos outros, de acordo com relatórios .

Um sobrevivente contou Canal 12 de Israel ela viu cerca de 50 terroristas com equipamento militar chegarem em vans e começou a atirar em qualquer pessoa que estivesse à vista.

“Entrei em uma árvore, um arbusto como este, e eles começaram a pulverizar as pessoas. Vi muitas pessoas feridas sendo jogadas e estou em uma árvore tentando entender o que está acontecendo.”

O time de futebol Hapoel Tel Aviv – que assinou um contrato de quatro anos com Auslin em 2007 – divulgou um comunicado no X que está profundamente triste com sua morte.