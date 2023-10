Ex-jogador do New England Patriots pede a Bill Belichick para se aposentar da NFL

Quero dizer, Bruschi convocou Bill Belichick se aposentar da NFL depois que o New England Patriots caiu para uma derrota por 21-17 para o Las Vegas Raiders, deixando a franquia com um recorde de 1-5 em 2023.

Os Patriots cederam pontos em todos os quartos e tiveram média de apenas 12 pontos por jogo em 2023/24, e foram eliminados pelo Santos de Nova Orleans em 8 de outubro.

Belichick, que é um dos treinadores mais bem-sucedidos de todos os tempos e agora tem 71 anos, enfrentou sugestões de que deveria entregar as rédeas da organização histórica a alguém com novas ideias e navegar rumo ao pôr do sol enquanto seu legado ainda é indiscutível. As vozes incluem Bill Bruschi, que jogou como linebacker do Belichick entre 2000-2008.

“O que eu pessoalmente sinto sobre como isso deveria acontecer e como isso deveria terminar com Bill Belichick?” Bruschi disse à ESPN. “Este é apenas o meu sentimento pessoal sobre o que deve acontecer. Quero que ele treine bastante nesta temporada e consiga seis, sete vitórias, certo?”

“Ter eles jogando de forma respeitável até o final da temporada e ir embora. Isso é o que eu quero que meu ex-técnico faça. Shula não importa. Você tem vários Super Bowls sobre Shula. Você é um treinador melhor.”

Belichick precisa de 17 vitórias para superar Don ShulaO recorde de maior número de vitórias na carreira, que é de 347 e foi alcançado com o Baltimore Colts e Miami Dolphins. Porém, no ritmo atual dos Pats em 2023, ele estaria no jogo até os 87 anos para quebrar o recorde.

Sem mais nada a provar, alguns acham que é o momento certo para ele recuar e Bruschi é o último a juntar a sua voz a esse apelo, mesmo sentindo que Belichick agora não consegue se conectar com seus jogadores.

“Para começar o jogo com dois pênaltis (no ataque)”, disse Bruschi. “Terminar o jogo com três pênaltis. Isso é um sinal de que Bill não está alcançando esses caras.”

Ben Roethlisberger e Jerome Bettis acusam Patriots de trapaçaFootbahlin com Ben Roethlisberger / YouTube

Com quem os Patriots jogarão a seguir?

No dia 22 de outubro, o time da Nova Inglaterra recebe um adversário difícil: o Notas de búfalo.

O jogo será realizado no Gillette Stadium em Foxborough, Massachusetts, com os Patriots procurando melhorar seu recorde para 2-5, enquanto Josh Allen‘s Bills tenta melhorar para 5-2.

Os Bills estão atualmente em segundo lugar na AFC East, atrás dos Dolphins, enquanto os Patriots estão em último lugar na mesma divisão.