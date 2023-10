Ex-Kim Mathers de Eminem é vista em público pela primeira vez desde tentativa de suicídio

Ka imberly Ann Scott, também conhecida como Kim Mathers e quem é a ex-esposa de Eminemfoi vista em público em Michigan, sendo esta sua primeira aparição desde sua tentativa de suicídio em 2021.

Ela não era vista em público há vários anos, mas foi vista em Shelby Township, Michigan, em uma loja local, onde comprou alguns mantimentos.

Em 2021, ela foi encontrada por um dos filhos no chão do banheiro, cercada de comprimidos e sangue.

Foi relatado que ela havia escrito notas de suicídio, mas felizmente a ex-mulher de Eminem foi salvo pelos serviços de emergência.

Agora ela está muito melhor e até passou mais de um mês em um centro de reabilitação chamado Jefferson House, localizado em Detroit, Michigan.

“Tem sido difícil, pois perdi minha mãe, meu pai e minha irmã, mas estou bem”, disse ela, segundo o The Sun.

“Estou limpo desde outubro, fui para Jefferson House por 45 dias.”

O relacionamento de Kim Mathers com Eminem

Kim Mathers e Eminem cresceram juntos e se conhecem desde 1987, antes de se casarem entre 1999 e 2001 e novamente por alguns meses em 2006.

Eles têm três filhos juntos e continuam se dando bem.

Quando perguntada com que frequência ela vê Eminem hoje em dia, ela afirmou “não com frequência, mas com frequência suficiente”.