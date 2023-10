Ex-Knuckleballer do Boston Red Sox, Tim Wakefield, morto aos 57 anos

O Boston Red Sox, time de Wakefield em todas as suas 19 temporadas na MLB, exceto duas (ele passou seus primeiros dias no Pirates), anunciou a notícia devastadora nas redes sociais.

“Nossos corações estão partidos com a perda de Tim Wakefield”, escreveu o BoSox no X.

No monte, Wakefield poderia ser quase inatingível… graças à sua knuckleball. TW venceu 200 jogos e se aposentou com um ERA de 4,41. Tim rebateu mais de 2.100 rebatedores e ganhou uma viagem para o All-Star Game em 2009.

Wakefield se aposentou em 2011… e mais tarde foi incluído no Hall da Fama do Red Sox.

Muitos foram indignado com as ações de Schilling … Jason Varitekesposa Catarina, explodiu o arremessador vencedor do MVP da World Series. Os Red Sox também condenaram Curt, dizendo: “A saúde é um assunto profundamente pessoal que eles pretendem manter privado enquanto navegam no tratamento e trabalham para combater esta doença.”