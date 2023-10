Ex-NFLer Sergio Brown enlouqueceu e lutou contra policiais durante voo de extradição

Ex-jogador da NFL Sérgio Brown – que é acusado de assassinar sua mãe – lutou contra policiais mexicanos em um colapso selvagem em um avião no fim de semana enquanto tentavam extraditá-lo para os EUA… novos vídeos mostram.

A filmagem foi filmada por Michelle Williams um residente da Califórnia, que disse CBS 8 o incidente aconteceu em um avião da Aeromexico ainda na pista do aeroporto da Cidade do México. Williams disse que o avião estava programado para ir para Tijuana.

No clipe, você pode ver que Brown parecia extremamente agitado enquanto dois policiais tentavam segurá-lo em seu assento para que pudessem iniciar o processo de levá-lo de volta aos Estados Unidos depois que um mandado de prisão foi emitido em Illinois. .

Brown pode ser visto no vídeo empurrando o homem … antes que o parceiro do oficial contivesse o ex-defensivo do Buffalo Bills por trás. Mesmo assim, Brown, de 35 anos, gritou e se mexeu.