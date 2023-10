Ex-NHLer Adam Johnson morre após pescoço cortado por lâmina de skate durante jogo

Enquanto o ex-Pittsburgh Penguins levava o disco para o outro lado da linha azul, um jogador adversário do Sheffield Steelers chutou seu skate para o alto e atingiu Johnson na região da garganta. Johnson foi retirado do gelo e recebeu tratamento imediato… mas mais tarde sucumbiu aos ferimentos.

“Os Panteras gostariam de enviar nossos pensamentos e condolências à família de Adam, seu parceiro e todos os seus amigos neste momento extremamente difícil”, disse a equipe. “Todos no clube, incluindo jogadores, funcionários, dirigentes e proprietários, estão com o coração partido com a notícia do falecimento de Adam.”

“Os Pittsburgh Penguins juntam-se a todo o mundo do hóquei no luto pela perda de Adam Johnson, cuja vida terminou tragicamente cedo demais”, disseram os Penguins em comunicado no domingo. “Oferecemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Adam, bem como a todos os companheiros de equipe e treinadores do passado e do presente. Adam sempre fará parte da família Penguins. Foi uma honra vê-lo realizar seu sonho de jogar no Liga Nacional de Hóquei.”