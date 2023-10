Ex-Steelers LB Anthony Chickillo atacado por policiais após suposto colapso no hospital

TMZSports. com

Ex-linebacker do Pittsburgh Steelers Antonio Chicillo foi abatido por policiais em um hospital esta semana… depois que a polícia disse que ele teve um colapso nervoso dentro de um consultório médico.

De acordo com o Departamento de Polícia de Hialeah, Chickillo estava no Hospital Hialeah em Hialeah, Flórida. na manhã de quinta-feira… quando testemunhas dizem que ele de repente explodiu e começou a “destruir” um escritório, quebrando coisas e jogando cadeiras.

A polícia diz que o ex-jogador de futebol supostamente “tentou atacar todo mundo” – antes de entrar em uma luta livre com seu pai.

Disseram-nos que ele também não será preso depois de ser libertado porque ninguém no consultório médico quis prestar queixa.

Chickillo não é estranho a desentendimentos com a lei. Em 2019, ele foi preso por supostamente agredir sua namorada. As acusações foram finalmente caiuno entanto, depois que os promotores disseram que ela se recusou a testemunhar contra ele.