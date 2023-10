Exame em carro automático pode ser necessário para tirar CNH, saiba mais

Um exame de carro automático pode ser necessário para tirar CNH, visto que há um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados, que visa a implementação desse novo teste nas autoescolas.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das informações mais relevantes para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Exame de carro automático pode ser necessário para tirar CNH, saiba mais

A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um passo importante na vida de muitos brasileiros que desejam conduzir veículos legalmente. No entanto, recentemente, surgiu uma discussão relevante sobre a necessidade de incluir um exame teórico específico sobre carros automáticos como parte do processo de obtenção da CNH.

Dessa maneira, um projeto de lei (PL) 3180/23 está atualmente em tramitação na Câmara dos Deputados com o objetivo de adicionar um exame obrigatório de noções teóricas de direção de automóveis com câmbio automático como um requisito para a obtenção da habilitação.

Quem é o autor do projeto?

O PL 3180/23 foi apresentado pelo deputado Jonas Donizette (PSB/SP). Desse modo, o deputado argumenta que, embora os carros automáticos estejam se tornando cada vez mais populares no Brasil, as autoescolas geralmente não oferecem aulas práticas com esses veículos.

De acordo com dados da Fenabrave, mais de 60% dos carros de passeio e picapes vendidos no mercado brasileiro possuem câmbio automático. Sendo assim, esse crescimento significativo dos carros automáticos levanta questões sobre a preparação dos futuros motoristas para lidar com esse tipo de veículo.

Como é a formação de condutores no Brasil?

É a Resolução 789/20 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que regulamenta a formação de condutores no Brasil. Atualmente, essa regulamentação não inclui aulas práticas em carros automáticos, o que gera preocupações sobre a segurança nas estradas.

Acontece que, a falta de preparação adequada dos novos motoristas pode levar a situações perigosas no trânsito. Uma vez que eles podem não estar familiarizados com as peculiaridades dos carros automáticos.

De acordo com o deputado, muitos acidentes ocorrem devido à imperícia dos condutores, que não estão preparados para operar carros automáticos. Isso pode ser especialmente problemático em situações de tráfego intenso. Pois, a falta de habilidade na operação de um carro automático pode resultar em colisões e acidentes.

Desse modo, a inclusão do exame teórico deste tipo de veículo poderia reduzir esses acidentes, proporcionando aos futuros motoristas um conhecimento básico sobre o funcionamento desses veículos.

Veja o objetivo da proposta

Conforme já dito anteriormente, o principal objetivo da proposta é proporcionar aos futuros condutores uma noção teórica de direção de carros com câmbio automático, mesmo que seja por meio de aulas teóricas.

Dessa forma, isso pode contribuir significativamente para melhorar a segurança no trânsito, pois os motoristas estarão mais preparados para lidar com carros automáticos quando encontrarem esses veículos nas estradas.

Como está a tramitação do projeto?

O PL 3180/23 está atualmente aguardando a designação de um relator na Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados. Portanto, podemos concluir que a discussão sobre a inclusão do exame teórico em carros automáticos continua em andamento.

No entanto, todos os motoristas e os especialistas em trânsito estão acompanhando de perto essa proposta, pois ela pode afetar significativamente na formação de novos motoristas e na segurança nas estradas.

Vantagens e desvantagens do exame em carro automático

Assim como é de se esperar, o projeto em questão oferece muitas vantagens e desvantagens para o trânsito e os condutores.

Sendo assim, confira abaixo algumas delas:

Vantagens

Acessibilidade: primeiramente, o exame teórico sobre carros automáticos torna a obtenção da CNH mais acessível para aqueles que desejam dirigir apenas veículos com transmissão automática. Uma vez que alinha o processo de formação de condutores com a realidade do mercado. Segurança: além disso, ao proporcionar uma compreensão teórica do funcionamento dos carros automáticos, os condutores podem se sentir mais seguros e preparados para lidar com esses veículos. Assim, isso minimiza a probabilidade de acidentes por falta de conhecimento.

Desvantagens

Restrição de habilidade prática: por outro lado, a ausência de aulas práticas em carros automáticos pode deixar os novos condutores menos experientes na condução desses veículos, na prática. Logo, pode ser uma desvantagem ao enfrentar situações reais de trânsito. Complexidade adicional: ademais, a inclusão de um exame teórico sobre carros automáticos pode adicionar complexidade ao processo de obtenção da CNH. Pois exige mais tempo de estudo e preparação por parte dos candidatos.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que exame neste veículo pode ser necessário para tirar CNH, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!