Muitos trabalhadores que têm ou já tiveram carteira assinada frequentemente têm dúvidas sobre como antecipar o FGTS e quantas vezes isso é permitido nos dias atuais.

Existe um limite de vezes para que o trabalhador possa antecipar o seu FGTS? Confira informações relevantes

Desde 2019, os trabalhadores têm a opção do saque-aniversário do FGTS, que permite resgatar parte do saldo anualmente, no mês do aniversário. Em suma, esse direito se estende a todos que possuem saldo em contas ativas e inativas do Fundo e pode ser realizado através do aplicativo FGTS, proporcionando comodidade ao trabalhador.

Entretanto, é importante destacar que o valor do saque-aniversário depende do saldo disponível na conta. Por exemplo, se você tem R$ 1.000,00 de saldo, seu saque-aniversário será de R$ 400,00 (alíquota de 40%), mais R$ 50,00 da parcela adicional, totalizando R$ 450,00.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

Para quem necessita de dinheiro rápido e não quer impactar o orçamento, a antecipação do saque-aniversário do FGTS é uma opção interessante. Uma vez que essa modalidade permite que o trabalhador receba parte do saldo que seria liberado uma vez ao ano de uma só vez.

No entanto, é importante salientar que a antecipação do saque-aniversário é considerada um tipo de empréstimo. Portanto, existem requisitos a serem atendidos, como ser maior de 18 anos ou emancipado, aderir ao saque-aniversário no aplicativo FGTS, ter um saldo mínimo de R$ 150,00 no FGTS e autorizar a consulta às informações do seu FGTS.

O valor total antecipado é destinado ao banco, e o saldo do FGTS fica bloqueado durante o período de antecipação. O tempo de bloqueio varia de acordo com o número de parcelas antecipadas. Por exemplo, ao antecipar cinco parcelas, o saque-aniversário fica indisponível por cinco anos, a menos que seja pago de outra forma, como uma quitação antecipada.



Limitações na antecipação do FGTS

É importante estar ciente de que, devido a questões técnicas no sistema do FGTS, as contratações de empréstimos com o fundo de garantia ficam suspensas 20 dias antes do primeiro dia útil do mês, considerando o aniversário do trabalhador.

Por exemplo, se seu aniversário for em junho e o primeiro dia útil do mês for em 2 de junho, a contratação ficará suspensa de 14 de maio a 1º de junho. Também é relevante mencionar que durante períodos de movimentação nas contas do FGTS, como quando o empregador realiza depósitos mensais, pode ser difícil realizar a antecipação. Nesse caso, a recomendação é tentar novamente, após alguns dias.

A antecipação do FGTS oferece várias vantagens

Como o saldo do FGTS serve como garantia, as taxas de juros são mais atrativas do que em outras modalidades de empréstimo. Por exemplo, no PicPay, as taxas começam em 1,99% ao mês.

Crédito sem afetar o orçamento

A antecipação não compromete o orçamento mensal, já que o valor é descontado diretamente do FGTS. Além disso, o dinheiro fica disponível em poucos dias, o que é útil para reorganizar as finanças em momentos de dificuldade.

Trabalhadores com saldos consideráveis no FGTS têm a oportunidade de acessar quantias significativas para quitar dívidas ou realizar investimentos. Por fim, mesmo pessoas com nome negativado podem aproveitar essa modalidade de crédito, pois as análises de crédito são simplificadas.

Quantas vezes posso antecipar o meu FGTS?

A frequência de antecipação do FGTS é limitada. Desse modo, o trabalhador pode fazer uma antecipação por vez. Se já tiver um contrato ativo, será necessário quitar o contrato anterior antes de fazer uma nova contratação.

Em suma, isso significa que todas as parcelas devem ser pagas no mês de aniversário do saque ou quitadas com recursos próprios. Já a quantidade de parcelas anuais que podem ser antecipadas varia de acordo com os bancos.