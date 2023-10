Extensão fiscal: O que você precisa registrar antes do prazo de prorrogação?

Ta temporada do machado pode ser um momento estressante para muitos Americanose às vezes você pode precisar de mais tempo para colocar suas finanças em ordem.

É aí que entra em jogo uma extensão de impostos.

Mas o que exatamente um extensão fiscal implica, e o que você deve apresentar perante o prazo de prorrogação?

A extensão fiscal é essencialmente uma tábua de salvação que fornece tempo extra para registrar seu imposto de renda federal retornar com o Receita Federal.

Pode ser uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a evitar penalidades por arquivamento tardio, proporcionando espaço para respirar quando você mais precisa.

Para solicitar um extensão fiscalvocê pode enviar Formulário 4868 para o Receita Federal eletronicamente ou por correio, mas há algumas coisas importantes a serem lembradas.

A partir de 2023o prazo para declaração de imposto foi 18 de abril.

Enviando um extensão fiscal solicitação até esta data estende seu prazo para 16 de outubro de 2023.

Embora a prorrogação ofereça tempo adicional para preparar e apresentar sua declaração, ela não concede uma prorrogação para pagar sua impostos.

Para minimizar possíveis penalidades e juros, é crucial enviar uma estimativa pagamento de taxa pelo valor que você deve junto com seu solicitação de extensão.

Um equívoco comum sobre extensões de impostos é que elas proporcionam tempo extra para pagar sua conta de impostos.

No entanto, eles estendem principalmente o depósito prazo finalnão o data de vencimento.

Como solicitar uma prorrogação de imposto?

Agora que você entende a importância de uma prorrogação de imposto, como pode solicitá-la? Você tem várias opções:

Eletronicamente:

Você pode enviar Formulário 4868 eletronicamente para o Receita Federalacompanhado de um pagamento estimado de imposto.

Pagar com cartão de débito/crédito, IRS Direct Pay ou sistema EFTPS e anotá-lo como um pagamento de extensão pode ajudá-lo a evitar a papelada.

Arquivo gratuito do IRS:

Se o seu rendimento bruto ajustado for inferior a US$ 73.000você pode acessar um software gratuito de preparação de impostos por meio do Programa de arquivo gratuito do IRS. Este recurso está disponível para todos, não apenas para aqueles que estão abaixo do limite de renda, e permite que você solicite uma extensão online.

Software Fiscal:

A maioria dos fornecedores de software fiscal oferece suporte para arquivamento Formulário 4868 para extensões fiscais. Basta seguir as instruções do programa para registrar eletronicamente e você receberá uma confirmação eletrônica após o envio.

Preparador de impostos:

Se você trabalha com um profissional tributáriopergunte se eles podem registrar uma extensão em seu nome.

Por carta:

Preenchendo Formulário 4868 e enviando para o Receita Federal via correio também é uma opção. Certifique-se de guardar o comprovante de envio.

É importante lembrar que solicitar um extensão e fazer um pagamento estimado é apenas parte do processo.

Você ainda deve apresentar sua declaração final dentro do prazo estendido de 16 de outubro de 2023para evitar possíveis penalidades que podem piorar se você perder o prazo de prorrogação.