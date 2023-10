Extensão Fiscal: Qual é a penalidade para quem declarar o imposto de renda com atraso?

Cquando se trata de declarar rendimentos impostoscumprir o prazo padrão é crucial.

No entanto, por vários motivos, alguns contribuintes perdem a data limite.

A questão que muitas vezes surge em tais situações é: “Qual é a penalidade por declarar o imposto de renda com atraso?”

Não apresentação de multa:

Uma das principais penalidades por atraso na declaração de impostos é a penalidade de “Falha no arquivamento”.

Se você deve impostos e não apresenta sua declaração de imposto dentro do prazo, o Internal Revenue Service (IRS) pode impor essa penalidade.

O valor da multa é de 5% do saldo devido ao mês, até o máximo de 25%.

Não pagamento da multa:

Além da penalidade por não apresentação, há também uma penalidade por “falta de pagamento”.

Essa multa incide à alíquota de 0,05% ao mês sobre os impostos não pagos, novamente, até o máximo de 25%.

O IRS cobra juros sobre os impostos não pagos desde a data de vencimento da declaração de imposto até a data do pagamento.

Pena Máxima Combinada:

Para cada mês ou parte de mês de atraso na sua declaração, a multa combinada máxima é de 5% (compreendendo 4,5% por atraso na entrega e 0,5% por atraso no pagamento), limitada a 25%.

A multa por atraso no arquivamento aplica-se ao imposto não pago após a data de vencimento, levando em consideração os pagamentos efetuados por meio de retenção na fonte, pagamentos estimados de impostos e créditos reembolsáveis.

Pena Mínima para Atrasos Graves:

Se a sua devolução atrasar mais de 60 dias, você enfrentará uma penalidade mínima por não arquivamento.

Esta multa é calculada como o menor valor entre $ 450 (para 2023) ou 100% do imposto exigido a ser mostrado na declaração.

É importante observar que se você espera uma restituição de imposto e não apresentou sua declaração, o Receita Federal não irá penalizá-lo por arquivamento tardio.

No entanto, se você antecipar devendo impostosé aconselhável consultar um contador antes de registrar, pois você pode ser responsável por penalidades e interesse.

Opções para contribuintes que não conseguem pagar integralmente

Se você não puder pagar seu impostos na íntegra, existem opções disponíveis:

Planos de pagamento de curto prazo:

Você pode se qualificar para um plano de pagamento de 180 dias se dever menos de US$ 100.000, incluindo juros e multas.

Nenhuma taxa é cobrada para solicitar esta opção.

Contratos de parcelamento mensal:

Esses planos de pagamento de longo prazo permitem que você faça pagamentos mensais se dever menos de US$ 50.000, incluindo juros e multas.

As taxas de instalação variam de US$ 31 a US$ 130 e, dependendo de sua renda, você pode estar isento da taxa.

Atraso temporário na cobrança:

Em alguns casos, o IRS pode atrasar temporariamente a cobrança de uma dívida fiscal se você não puder pagá-la imediatamente.

Isso normalmente requer o preenchimento de uma “Declaração de Informações de Coleta” (Formulário 433-F) e o fornecimento de comprovantes financeiros.