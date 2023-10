Fã de futebol do Alabama é aniquilado por um segurança: ele foi longe demais?

Tele é o jeito segurança no Estádio Bryant-Denny se lançou contra esse fã do Alabama, você pensaria que ele estava fazendo um teste na frente de Nick Saban ele mesmo.

Mas não, o estádio estava quase vazio depois Vitória do Alabama por 34-20 contra o rival da SEC, Tennesseequando o pessoal do estádio de amarelo deu o golpe que ecoou por aí mídia social por sua pura ferocidade.

O torcedor do Alabama foi abordado enquanto corria em campo

Não é incomum ver seguranças fechando torcedores ansiosos que buscam atenção durante um jogo. No entanto, raramente são tão violentos e, quando o são, é no meio do jogo e a segurança tenta manter os jogadores seguros.

Não está claro por que isso Fã do Alabama estava correndo pelo campo quando o estádio já estava vazio. Mas ele pagou o preço, quando o segurança percebeu, correu em sua direção e o interceptou com um ataque violento. Pareceu surgir do nada, como mostrou o ângulo de um repórter em campo.

O incidente foi pessoal e foi longe demais?

O ventilador caiu de costas e você pôde ver o que parecia ser um telefone voando de sua mão quando o contato foi feito. A pessoa que fez o ataque e outro segurança de azul pareciam ficar de pé sobre o torcedor e insultá-lo depois.

Uma resposta abaixo do vídeo em X (anteriormente Twitter) ofereceu algumas pistas, embora não pudessem ser confirmadas. “Eu estava do outro lado do estádio”, disse o usuário Bama Bubba. “Eles escoltaram o garoto para fora do campo muito bem no início. Mas ele voltou gritando e gritando e foi então que ele foi treinado.”

Outros fãs acreditaram que o segurança foi longe demais.

“Ele provavelmente pode processar a empresa de segurança daquele cara por um bom dinheiro agora”, refletiu uma conta no X.

“Por que foi necessário um tratamento tão severo?” perguntou outro.

Há muitos fatos desconhecidos sobre a situação, como o que o torcedor fez antes ou se sofreu algum ferimento com o golpe. Mas seja qual for a sua posição, uma coisa que todos concordam é que ele foi levado para uma dimensão diferente.