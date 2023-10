Fã de Viral Chargers nega ser ator pago, fã de IA, estou simplesmente apaixonado!

Merrianne Do alcançou fama da noite para o dia por suas expressões animadas enquanto apoiava Justin Herbert e os Chargers durante sua derrota por 17-20 para o Dallas Cowboys no SoFi Stadium… e muitos foram rápidos em acusá-la de ter sido plantada pelo time ou liga por influência fabricada.

“Eu gostaria de estar sendo pago”, Do nos diz. “Se [the skeptics] só sabia que é assim que sou todos os dias. Meus filhos ficam tipo, ‘Mamãe, é assim que você está no meu jogo de flag football, por que eles acham que você está sendo paga?’ Eu sou como. ‘Eu sei, mas eles não me conhecem.'”