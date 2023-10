Fã do Intense Chargers no MNF: quem é a mulher em quem as câmeras da ESPN continuam focando?

EUFoi uma batalha árdua no SoFi Stadium no Monday Night Football, quando o Carregadores de Los Angeles hospedou o Dallas Cowboys. Em um jogo com diversas mudanças de liderança, uma torcedora de Los Angeles se destacou acima de todas as demais, e as câmeras não se cansavam de quão intensamente ela acompanhava cada descida.

Infelizmente, a torcedora acabaria testemunhando uma derrota de 20-17 para seus Chargers, mas o lado bom é que ela será lembrada por muito tempo. Memes já estão aparecendo em todas as redes sociais apresentando suas diversas expressões faciais e movimentos de braços.

Torcedor do Chargers comemora gol de LA contra o Dallas Cowboys.

Joe Buck e Troy Aikman não se cansavam de ‘fã dos Chargers’

Os locutores Joe Buck e Troy Aikman também não se cansavam dela. Quando os Chargers empataram o jogo com 17 pontos no 4º período, eles não puderam deixar de elogiar o torcedor vestindo a camisa de Justin Herbert:

“Quer dizer, puro êxtase. Esse torcedor dos Chargers, já que os Chargers empataram aos 17”, disse Joe Buck primeiro. O que Aikman continuou: “Se existe uma definição de puro êxtase, é isso”. Ao que Buck respondeu: “Quero dizer, isso foi intenso!”

Como esperado, as câmeras apontaram para o ventilador quando Stephen Gilmore interceptado Justin Herbert no final do 4º período, selando a vitória dos Cowboys. A reação dela, claro, foi de pura decepção.

Os espectadores ficaram igualmente divertidos, confusos e maravilhados com o torcedor dos Chargers. O artigo será atualizado assim que mais informações forem disponibilizadas…