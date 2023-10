Faça isso e acabe com as bolinhas nas roupas

Você já experimentou a frustração de pegar seu look preferido no guarda-roupa e descobrir uma grande quantidade de bolinhas nas roupas? Essas pequenas esferas de tecido podem fazer qualquer peça parecer velha e desgastada.

Dessa forma, não há look arrasador que não sofra com esse efeito tão indesejado.

Felizmente, existem maneiras eficazes de se livrar delas e até mesmo prevenir que elas voltem a aparecer. Assim, para te ajudar com isso, hoje trouxemos algumas dicas valiosas sobre como remover bolinhas de suas roupas e evitar que elas surjam novamente.

Então, fique com a gente até o final e descubra!

Como acabar com as bolinhas nas roupas?

As bolinhas nas roupas se formam a partir de resíduos de transferência na hora da lavagem e também do atrito durante o uso. Além disso, com o passar do tempo, as fibras do tecido se dissolvem gradativamente também, o que contribui para a formação das bolinhas.

Para se livrar desse incômodo, você pode usar diversas formas caseiras, confira algumas das melhores a seguir.

1. Use o lado verde da esponja

Uma maneira rápida e eficaz de se livrar das bolinhas das roupas é usar o lado verde de uma esponja de cozinha. Sendo assim, passe suavemente o lado áspero sobre a área afetada da roupa.

Isso ajudará a soltar as bolinhas sem danificar o tecido. Além disso, lembre-se de ser gentil para evitar rasgar o tecido.

2. Silver Tape (fita adesiva prateada)

A fita adesiva prateada, também conhecida como silver tape, também é um truque eficaz para a remoção de bolinhas nas roupas. Desse modo, enrole um pedaço da fita em torno de seus dedos, com o lado adesivo para fora, e pressione-a suavemente sobre as bolinhas.

Assim, ela grudará nos resíduos e os removerá com facilidade. Portanto, essa é uma solução econômica e rápida.

3. Use um barbeador para remover bolinhas das roupas

Um barbeador comum também pode ser uma ferramenta útil na remoção de bolinhas. No entanto, certifique-se de que a lâmina do barbeador esteja limpa e sem ferrugem.

Depois, estique a peça de roupa sobre uma superfície plana e, com movimentos suaves, passe o barbeador sobre as bolinhas. Isso cortará os resíduos e deixará o tecido mais suave.

Aliás, depois de fazer esse processo, você pode finalizar passando uma escova ou esponja para pentear as fibras e deixar a peça mais agradável ao toque e com uma aparência mais bonita.

4. Escova de cerdas finas é outra ferramenta eficaz para tirar bolinhas das roupas

Uma escova de cerdas finas, como uma escova de dentes velha, também pode ser usada para remover bolinhas. Escove a área afetada com movimentos leves e circulares, o que ajudará a soltar as bolinhas sem prejudicar o tecido.

Como evitar as bolinhas nas roupas?

Prevenir é sempre melhor do que remediar. E no que diz respeito às suas roupas, existem formas simples de fazer com que elas permaneçam como novas por mais tempo.

Para te ajudar com isso, aqui estão algumas dicas para evitar que suas roupas peguem bolinhas:

1. Lave as roupas do avesso

Ao lavar suas roupas do avesso, você reduz o atrito entre o tecido e outros materiais, o que pode diminuir a formação de bolinhas.

Portanto, procure fazer isso principalmente com as roupas mais delicadas e novas.

2. Use um saco de lavagem para evitar bolinhas nas roupas

Por falar em roupas mais delicadas, você pode usar um saco protetor para lavá-las. Dessa forma, você as protege do atrito excessivo com outras peças na máquina de lavar.

3. Siga as instruções de lavagem

Sempre siga as instruções de cuidados das roupas nas etiquetas. Afinal, elas costumam conter tudo o que você precisa saber sobre o cuidado com as peças.

Além disso, seguindo essas instruções, evite lavar roupas delicadas com materiais ásperos ou velcros que possam causar bolinhas.

4. Evite o uso excessivo de secadoras

Secadoras de roupas podem causar atrito e desgaste excessivo nos tecidos, levando à formação de bolinhas. Assim sendo, opte por secar suas roupas ao ar livre sempre que possível.

5. Use amaciante e vinagre branco na última lavagem para evitar bolinhas nas roupas

Amaciantes de roupas ajudam a manter as fibras do tecido macias, reduzindo a probabilidade de formação de bolinhas. Além disso, o vinagre branco também tem ação emoliente que ajuda a preservar as microfibras e a reduzir a adesão de resíduos que causam as bolinhas.

Gostou de saber como se livrar das bolinhas nas roupas? Agora coloque essas dicas em prática e nunca mais sofra com esse problema!