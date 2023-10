Faça isso e evite a suspensão da sua CNH

Evitar a suspensão da sua CNH é muito importante, visto que esse termo significa que o condutor não pode dirigir por um período de tempo.

Desse modo, para que você saiba o que pode gerar essa punição e como se prevenir dela, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

O que pode levar a suspensão da CNH?

Primeiramente, antes de falarmos sobre como evitar a suspensão da CNH, é importante entender quais são as infrações que levam a essa punição.

Sendo assim, confira abaixo algumas das principais:

Dirigir sob a influência de álcool ou drogas

Dirigir sob o efeito de substâncias psicoativas é uma ação perigosa e ilegal.

Dessa maneira, a legislação de trânsito é rigorosa nesse aspecto, e qualquer motorista que dirija sob a influência de álcool ou drogas enfrenta a suspensão imediata da CNH.

Fugir de blitz

Além disso, outra prática que leva a suspensão da habilitação é tentar evadir-se de uma blitz policial, pois trata-se de uma atitude ilegal que pode resultar em sérias consequências. Isso inclui:

A apreensão do veículo;

Multas substanciais e;

A possível suspensão da CNH.

Sendo assim, a melhor forma de agir nessa situação é colaborar com as autoridades de trânsito, cumprindo as exigências legais e respondendo às abordagens de maneira adequada.

Não respeitar as faixas de pedestres

Deixar de ceder a passagem a pedestres nas faixas de pedestres é uma infração grave que pode resultar em multas e na perda de pontos na CNH.

Portanto, respeitar as normas de trânsito, parando quando necessário para permitir a passagem de pedestres, é crucial para evitar essa penalização.

Lembre-se de que a segurança de todos é responsabilidade de cada motorista.

Acumular infrações e pontos na CNH

Este é um erro comum que também pode levar à suspensão da habilitação. Muitos motoristas não percebem que cada infração de trânsito resulta na perda de pontos na carteira. Assim, quando esses pontos atingem um limite específico, a CNH é suspensa por um período determinado.

Ignorar semáforos e sinais de parada

Avançar semáforos vermelhos ou ignorar placas de parada obrigatória são ações que podem resultar em multas e perda de pontos na CNH. Além disso, essas infrações colocam em risco a segurança de todos os usuários da via.

Desse modo, é vital obedecer aos sinais de trânsito, parando quando necessário e seguindo as regras estabelecidas.

Excesso de velocidade

Muitos motoristas têm o hábito de exceder os limites de velocidade permitidos nas vias. No entanto, além de aumentar o risco de acidentes, essa prática pode levar à perda da CNH, dependendo da gravidade da infração. Assim sendo, para evitar essa situação, é essencial respeitar os limites de velocidade estabelecidos e adaptar sua velocidade às condições da estrada.

Não portar os documentos obrigatórios

Todo motorista deve portar documentos como a CNH e o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) enquanto dirige. Isso porque, não ter esses documentos em mãos quando as autoridades de trânsito solicitam pode resultar em multas e perda de pontos na carteira.

Dessa forma, sempre certifique-se de ter esses documentos em posse quando estiver dirigindo.

Faça isso e evite a suspensão da sua CNH

Além de evitar cometer as infrações mencionadas nos tópicos acima, existem algumas medidas proativas que você pode tomar para se prevenir dessa punição.

Sendo assim, confira abaixo algumas orientações para evitar a suspensão da sua CNH:

Participe de cursos de reciclagem de CNH

Conforme a legislação, caso você acumule um número significativo de pontos na CNH, pode ser obrigado a fazer um curso de reciclagem.

Dessa forma, cumprir essa exigência é crucial para evitar a suspensão da carteira.

Atenção aos prazos de recursos

Esteja ciente dos prazos para pagamento de multas e recursos. Não deixe que multas sem pagamento ou recursos atrasados ??resultem em pontos adicionais na CNH.

Assim sendo, acompanhe regularmente o status das multas e fique sempre em dia com os pagamentos.

Respeite os limites de velocidade

Mantenha-se atento aos limites de velocidade nas vias. Evite a tentativa de ultrapassar os limites, pois o excesso de velocidade é uma das principais causas de infrações e suspensão da CNH.

Dessa maneira, utilize dispositivos, como limitadores de velocidade, para garantir que você não ultrapasse os limites.

Pratique direção defensiva

Por fim, pratique a direção defensiva, esteja atento aos outros motoristas e evite situações de risco sempre que possível.

Lembre-se de que uma condução defensiva não apenas o manterá seguro, mas também reduzirá a probabilidade de envolvimento em acidentes ou infrações.

Agora que você já sabe o que fazer para evitar a suspensão da sua CNH, siga as orientações e se previna desse problema!