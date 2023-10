Facebook e Instagram podem começar COBRAR MENSALIDADE

A Meta, empresa “mãe’ do Facebook e Instagram, está considerando a possibilidade de implementar um sistema de assinaturas mensais para as redes sociais. Esta proposta surge como uma tentativa de se conformar com as regulamentações locais sobre a privacidade dos dados.

Regulamentações de privacidade

A União Europeia tem algumas das leis de privacidade de dados mais rigorosas do mundo. O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) é um exemplo disso. Essas regulamentações foram criadas para proteger os direitos de privacidade dos cidadãos europeus e dar-lhes mais controle sobre seus dados pessoais.

A proposta da Meta

A Meta está explorando a ideia de cobrar uma taxa mensal para o uso do Facebook e Instagram sem anúncios. A motivação por trás dessa proposta é permitir que os usuários europeus desfrutem dessas redes sociais sem ter seus dados pessoais coletados para fins de publicidade personalizada.

Essa proposta surge após a Meta ter sido multada por enviar dados de usuários europeus para servidores nos Estados Unidos. Em resposta a isso, a empresa está procurando maneiras de se adequar às regulamentações de privacidade de dados na Europa.

A estrutura das assinaturas

A Meta planeja implementar a experiência nas próximas semanas, de acordo com fontes citadas pelo “The Wall Street Journal”. Inicialmente, essa estratégia será aplicada apenas na Europa.

A taxa proposta para as assinaturas sem anúncios é de 10 euros(54 reais) por mês para contas de Facebook e Instagram no desktop, e 6 euros(32 reais) adicionais para cada conta adicional. Para usuários móveis, o valor sobe para 13 euros(70 reais) por mês.



Reações à proposta

A proposta da Meta de cobrar uma taxa mensal para o uso do Facebook e Instagram sem anúncios gerou várias reações. Alguns especialistas argumentam que isso pode levar a uma queda no número de usuários, enquanto outros acreditam que a ideia poderia ser bem-sucedida, dado o valor que os usuários atribuem à sua privacidade.

Impacto no mercado de ações

Após o anúncio da proposta, as ações da Meta caíram 2,16% na Nasdaq, em Nova York. Isso indica que os investidores estão incertos sobre o impacto que essa mudança poderia ter na receita da empresa.

A proposta da Meta de introduzir uma assinatura mensal para o uso do Facebook e Instagram sem anúncios na Europa é uma tentativa de se adequar às rigorosas regulamentações de privacidade de dados na região. No entanto, o impacto desta mudança na base de usuários e na receita da empresa ainda é incerto. Os próximos meses serão cruciais para determinar se esta estratégia será bem-sucedida. Será que esse cobrança chegará ao Brasil? deixe seu comentário no final da página.