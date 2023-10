Faíscas voam enquanto Taylor Swift e Travis Kelce embalam PDA na festa pós-SNL

Taylor Swift e Travis Kelce ‘não conseguiam tirar as mãos um do outro’ nos bastidores do ‘SNL’.

O PDA do casal começou Sábado bem antes de serem “tocar e beijar” em uma festa em Pegar Churrascaria.

Quando o casal compareceu “Sábado à noite ao vivo”, eles supostamente não conseguiam tirar as mãos um do outro nos bastidores.

“Eles eram muito melindrosos [backstage]. Eles eram muito fofos e apoiavam um ao outro”, uma fonte disse Página seis.

Vídeo de momento doce de Taylor Swift e Travis Kelce em Nova YorkMarca English

Noite de encontro SNL de Travlor

O canal de celebridades online também descobriu que “SNL” os bookers ficaram igualmente surpresos com Swift e Kelce’s aparição no programa como espectadores e foram informados de que a visita ao “SNL” deveria ser um encontro noturno para o casal.

Mas os produtores do icônico programa de esquetes estavam Inteligente o suficiente para capitalizar o casal iniciante presente.

Minutos antes “Sábado à noite ao vivo” estava pronto para começar Temporada 49a equipe de produção do programa, liderada pelo produtor executivo Lorne Michaelsrecebeu a notícia de que dois convidados especiais estavam a caminho.

Travis Kelce até apareceu no esboço, embora não tenha sido planejado inicialmente.

O fato de ele estar usando o mesma roupa durante o esboço e na pós-festa indica que este foi um decisão de última hora.

Já Taylor Swift foi convidada ao palco para apresentar seu colaborador Tempero de gelo.

Nos bastidores, o casal era todo sorrisos, segundo a fonte. “O segundo [Kelce] entrou, eles mencionaram o esboço e ele disse que estava feliz em participar. Eles ficaram felizes em participar de algumas partes do show quando solicitados.”

As participações surpresa deixaram tanto o público ao vivo quanto os espectadores em casa chocados, com suspiros audíveis quando Travis Kelce primeiro fez sua participação especial.

Embora o jogador do Kansas City Chiefs e Rápido não apareceu no palco no encerramento do show com Pete Davidson, tempero de geloe o elenco, eles foram agradecidos por Davidson em sua despedida.

Swift e Kelce continuaram a diversão na pós-festa ‘SNL’

A diversão não parou por aí.

Taylor Swift e Travis Kelce continuaram a noite de comemoração na pós-festa do show.

Uma fonte relatou que Kelce foi visto abraçando o elenco e os produtores em sua chegada.

O “Vestir” o cantor, por outro lado, foi flagrado sentado com Tempero de gelo na festa, onde os dois até posaram juntos para algumas fotos.

Foi, como o insider descreveu, um “noite divertida e comemorativa” para o casal. No dia seguinte, Kelce compareceu ao jogo de seu irmão Jason Kelce enquanto jogava pelo Philadelphia Eagles contra o New York Jets.

Desde que começaram a circular rumores sobre Taylor Swift namorando Travis Kelceas aparições dela em três de seus últimos quatro jogos criaram um grande frenesi na mídia.

Essas saídas aumentaram as classificações da NFL e geraram atenção significativa dos comentaristas coloridos durante os jogos.

O “Névoa Lavanda” cantor e Travis Kelce relacionamento continua a ser um tema quente no mundo do entretenimento, e sua aparição espontânea em “Sábado à noite ao vivo” é apenas o capítulo mais recente.