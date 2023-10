A Faixa Azul pode estar em mais 11 avenidas em São Paulo devido a um projeto que visa expandir os corredores exclusivos, com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Logo, acompanhe a leitura até o final e confira!

Faixa Azul pode estar em mais 11 avenidas em São Paulo, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o projeto Faixa Azul, que cria corredores exclusivos para motocicletas em São Paulo, está prestes a se expandir ainda mais. Aliás, isso ocorre porque o Ministro dos Transportes, Renan Filho, recentemente assinou uma portaria que permitirá a adição de 11 novas avenidas à iniciativa. Desse modo, contemplará ao todo 17 avenidas.

Assim, essa expansão visa aumentar a segurança no trânsito e reduzir acidentes envolvendo motocicletas.

Veja detalhes sobre a parceria do Governo Federal com a prefeitura de São Paulo

A parceria entre o Governo Federal e a prefeitura de São Paulo está sendo essencial para a expansão do projeto Faixa Azul. Sendo assim, a prefeitura da cidade solicitou o uso da sinalização experimental com o objetivo de melhorar a segurança no trânsito e evitar acidentes fatais.

Quais os requisitos para a implantação das novas Faixas Azuis?

Para garantir que as novas faixas sejam seguras e eficazes, a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran estabelece requisitos específicos.

Dessa maneira, as faixas devem ter larguras mínimas, dependendo do limite de velocidade das avenidas. Aliás, isso ajuda a garantir que as motocicletas tenham espaço adequado para circular com segurança.

CET-SP deve enviar um relatório de avaliação do projeto

Ademais, ao término do período experimental de um ano, a CET-SP (Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo) deve fornecer um relatório detalhado à Senatran.

Sendo assim, esse relatório deverá incluir dados cruciais, como:

O número de acidentes;

Número de feridos e;

Número de mortes envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores em cada mês e sentido de tráfego nos trechos relacionados.

De acordo com o projeto, essa análise é essencial para avaliar a eficácia das novas faixas.

Quais os trechos autorizados para Faixa Azul?

Além das novas avenidas, outros trechos já receberam autorização para a implantação da Faixa Azul. Sendo assim, esas áreas abrangem várias avenidas importantes, incluindo:

23 de Maio;

Santos Dumont;

Tiradentes;

Rubem Berta e;

Bandeirantes.

Dessa forma, a extensão total dessas faixas oferece uma opção segura para os motociclistas se locomoverem na cidade.

E quais as avenidas já incluídas na expansão?

Ademais, as 11 novas avenidas que estão prestes a receber a Faixa Azul são as seguintes:

Sumaré e Paulo VI;

Nações Unidas (sentido Castelo Branco);

Pe. José Maria;

Zaki Narchi;

Luiz Dumont Villares;

Miguel Yunes;

Jacu Pêssego;

Nova Trabalhadores;

Vice-presidente José de Alencar Gomes da Silva e;

Estado.

Confira os benefícios da expansão da Faixa Azul

Bem como é de se esperar, a expansão da Faixa Azul traz vários benefícios para a cidade e seus motociclistas. Isso porque, além de aumentar a segurança no trânsito, a iniciativa ajuda a reduzir o tempo de viagem, aliviando o congestionamento nas vias e contribuindo para a mobilidade urbana.

Além disso, com o crescente número de veículos nas estradas, a segurança no trânsito tornou-se uma preocupação essencial. Assim, a iniciativa da Faixa Azul visa não apenas melhorar a segurança dos motociclistas, mas também criar um ambiente viário mais seguro para todos os usuários das vias.

Expectativas para o futuro

Ademais, cabe destacar que, com a expansão da Faixa Azul, São Paulo está se tornando uma cidade mais segura e amigável para motociclistas. Por isso, à medida que mais trechos e avenidas são incluídos no projeto, a expectativa é que a segurança no trânsito continue a melhorar. Consequentemente, que mais cidades adotem iniciativas semelhantes para proteger seus cidadãos.

Expansão da Faixa Azul tem impacto econômico e ambiental

Por fim, é interessante enfatizar que, além dos benefícios relacionados à segurança e mobilidade urbana, a expansão da Faixa Azul também tem um impacto econômico e ambiental positivo.

Acontece que, ao facilitar o deslocamento de motociclistas, a cidade pode experimentar uma redução no consumo de combustível e nas emissões de poluentes do tráfego rodoviário.

Além disso, ao reduzir o tempo gasto no trânsito, os motociclistas podem economizar dinheiro em combustível e manutenção de veículos. Portanto, gerando consequências positivas em suas finanças pessoais.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que a Faixa Azul pode estar em mais 11 avenidas em São Paulo, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!